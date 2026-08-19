Por la ida de octavos de la Sudamericana, River empata con Independiente Sante Fe en Bogotá

River enfrenta a Independiente Santa Fe en Colombia por la ida de octavos de la Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

Por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, River empata 0 a 0 con Independiente Santa Fe en Bogotá con algunos cambios en su once inicial.

El Millonario tuvo la primera clara al minuto con un cabezazo de Lautaro Rivero en un tiro libre de Ángel Correa que sacó al córner el arquero Weimar Asprilla. Independiente Santa Fe respondió y, a los 13′, Nahuel Bustos pateó al travesaño luego de un leve roce de Santiago Beltrán.

¡RIVER YA TUVO LA PRIMERA! Rivero metió un gran cabezazo pero Asprilla sacó un bochón del ángulo.



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Sin sus laterales titulares (Montiel y Acuña) ausentes por lesión y tampoco los primeros suplentes (González y Ortega) que quedaron afuera de la lista, el Chacho Coudet debió improvisar en esos puestos.

Salió con Lucas Martínez Quarta de lateral derecho en un puesto que ya conoce pero hace tiempo no ocupa. Por izquierda está Facundo González, que ya tuvo partidos en esa posición aunque es naturalmente defensor central.

Otra de las sorpresas respecto a lo que se esperaba en la previa es que Thiago Almada es suplente. El jugador de la Selección Argentina debutó a pocos días de haber llegado ante Argentinos Juniors y no quieren exigirlo de más.

En su lugar, entró Tomás Galván uno de los futbolistas que más jugó en el ciclo de Coudet. Además, volvió Fausto Vera en lugar de Joaquín Freitas.

Con estos cambios, Coudet se inclinó por un esquema más defensivo que el de los últimos partidos. Pobló el mediocampo y arriba solo quedaron Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

La formación de River es con: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.