¿Cuánto vas a pagar por tu medicamento? Ipross tiene un buscador para saberlo antes de ir a la farmacia

El buscador de Ipross permite comparar medicamentos con el mismo principio activo y conocer cuánto cubre la obra social. Foto: Marcelo Ochoa.

Antes de comprar un medicamento, los afiliados de Ipross pueden consultar online cuánto cubre la obra social y cuánto tendrán que pagar de su bolsillo.

La herramienta está disponible desde hace más de un año y permite buscar medicamentos por nombre comercial o por principio activo, además de comparar las distintas marcas disponibles para un mismo tratamiento.

Cómo consultar cuánto cubre Ipross

El funcionamiento es sencillo. Al ingresar el nombre comercial o el principio activo, el sistema muestra información sobre el medicamento, como la presentación, la marca, el principio activo y el monto fijo que cubre la entidad.

La consulta contempla tanto medicamentos para tratamientos ambulatorios o agudos como aquellos destinados a tratamientos crónicos.

Esta información permite conocer de antemano las alternativas disponibles y tener una referencia del monto que deberá afrontar el afiliado en la farmacia.

El buscador puede consultarse en sintra.ipross.rionegro.gov.ar/publico/medicamentos.

Por qué es importante comparar las marcas

La cobertura de Ipross funciona mediante montos fijos. Por eso, dos medicamentos que contienen el mismo principio activo pueden tener precios diferentes y, en consecuencia, representar un gasto distinto para el afiliado.

Según la información difundida por la obra social, la cobertura vigente alcanza:

Entre el 50% y el 70% para medicamentos destinados a tratamientos crónicos.

para medicamentos destinados a tratamientos crónicos. Entre el 40% y el 50% para medicamentos ambulatorios o agudos.

Por este motivo, consultar las distintas opciones antes de realizar la compra puede permitir elegir una alternativa más económica y aprovechar mejor la cobertura.

Qué se puede pedir en la farmacia

Al momento de comprar, el afiliado puede consultar las distintas marcas disponibles que tengan el mismo principio activo y la misma presentación indicada en la receta.

De esta manera, no necesariamente tiene que quedarse con la primera opción ofrecida. Puede conocer las alternativas, comparar sus precios y elegir la que le resulte más conveniente de acuerdo con la cobertura de Ipross.

También pueden utilizarlo médicos y farmacéuticos

El buscador no está pensado únicamente para los afiliados. También funciona como una herramienta de consulta para médicos y farmacéuticos.

Los profesionales pueden verificar qué cobertura tiene cada medicamento y conocer las distintas opciones disponibles. En el caso de los médicos, la consulta puede ayudar a definir la presentación a indicar en la receta para favorecer el acceso a una mayor cobertura.

Los farmacéuticos, en tanto, pueden utilizar el sistema para consultar y confirmar la cobertura correspondiente a cada producto.