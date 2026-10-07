Lo condenaron en un juicio por tres hurtos y un robo en el que hirió a dos personas en Neuquén

El tribunal de juicio estuvo integrado por Carina Álvarez, Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti.

El tribunal de juicio integrado por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez declaró por unanimidad a Sergio Germán Delvas responsable por tres hechos de hurto y un robo agravado por el uso de un arma, en el que resultaron heridas dos personas.

Los episodios ocurrieron entre julio y octubre de 2025 en distintos sectores del centro de Neuquén. La resolución fue adoptada a partir de los testimonios de víctimas y testigos, registros de cámaras de seguridad y la constatación de las lesiones provocadas durante el hecho más grave.

Los tres hurtos en el centro

Según la acusación, el primero de los hurtos ocurrió en una clínica, donde fueron sustraídos dos teléfonos celulares que estaban dentro de un cajón del escritorio de la secretaria.

El segundo episodio fue la sustracción de una bicicleta que se encontraba en el hall de un edificio céntrico. El tercero ocurrió en una vinería, donde fueron tomados otros dos celulares de un cajón del escritorio de la vendedora.

Los tres hechos fueron considerados por el tribunal como hurtos cometidos en calidad de autor.

El robo que terminó con dos personas heridas

El episodio de mayor gravedad ocurrió el 18 de octubre de 2025, en inmediaciones de la feria ubicada en diagonal Alvear y avenida Argentina.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Delvas ingresó a la camioneta de una mujer y fue sorprendido por la propietaria y su hijo, quienes intentaron detenerlo para recuperar las pertenencias sustraídas.

Durante el forcejeo, el acusado extrajo un arma blanca e hirió en el brazo al hijo de la dueña del vehículo. Otra persona que se acercó para auxiliar recibió una herida leve en una pierna.

Finalmente, otros vecinos intervinieron y lograron reducir al hombre e inmovilizarlo hasta la llegada de la Policía.

Qué resolvió el tribunal

Los jueces determinaron que corresponde aplicar la calificación de robo agravado por la utilización de un arma y por causar lesiones graves, en concurso real con los tres hechos de hurto.

Para fundamentar la declaración de responsabilidad, el tribunal valoró los relatos de las víctimas y de los testigos, las imágenes de cámaras de seguridad y la evidencia vinculada con las lesiones producidas durante el robo.

Ahora definirán la pena

Con la declaración de responsabilidad ya resuelta, el proceso continuará en una nueva etapa. El mismo tribunal deberá determinar cuál es la pena que le corresponde cumplir a Delvas por los delitos por los que fue declarado responsable.