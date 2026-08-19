Simeone respaldó a los hinchas del Atlético de Madrid tras los insultos a Julián Álvarez

Diego "Cholo" Simeone, durante el encuentro entre Atlético de Madrid y Málaga por la primera fecha de LaLiga. (Foto: AFP)

Otro capítulo se sumó a la interminable novela entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid. El delantero argentino no fue convocado para el debut del equipo en LaLiga, que terminó con victoria 2-0 ante Málaga, y los hinchas del Colchonero apuntaron contra él durante el encuentro.

La situación de la Araña mantiene en vilo al club español. El delantero quiere dejar el Atlético y su intención es continuar su carrera en Barcelona, mientras que la dirigencia del conjunto madrileño se mantiene firme en su postura de retenerlo.

Antes del encuentro, Diego Simeone había explicado la ausencia del argentino desde lo futbolístico. «Aún necesita un punto para llegar. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él», expresó el entrenador al ser consultado por la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria.

Sin embargo, después de la victoria ante Málaga, al Cholo le preguntaron por los cánticos de los hinchas contra Julián. Su respuesta fue breve y contundente: «Muy respetuoso con nuestra gente», afirmó Simeone, en una muestra de respaldo a los simpatizantes del Atlético.

Periodista: "¿Qué opinas de los insultos de la grada a Julián Álvarez?



Simeone: "Muy respetuoso con nuestra gente". pic.twitter.com/Ibnwakq0dq — Iván (@IvaanBlanco26) August 19, 2026

La postura del entrenador suma así un nuevo capítulo a un conflicto que todavía no tiene resolución. Mientras Julián espera definir su futuro y Barcelona aparece como una posibilidad, el Atlético busca sostener al delantero argentino y comenzó la temporada con una victoria que no contó con su presencia.

Por ahora, el futuro de la Araña continúa abierto y su situación será uno de los grandes focos de atención del conjunto madrileño en las próximas semanas, mientras avanza el mercado de pases.