La estrategia de Javier Milei para sumar votos en el Congreso: viajes a provincias con RIGI y acercamiento a los gobernadores

La agenda legislativa está cargado de proyectos que son de gran interés oficialista, sobre todo porque el Gobierno tiene intención de aprobarlos antes de que empiece el año electoral (2027). En vista de que ya quedan dos meses para terminar el 2026, la Casa Rosada resolvió poner en marcha un plan estratégico que consiste en reforzar la presencia de Javier Milei en el interior del país.

Viajes a provincias con RIGI y diálogo con gobernadores

Para reforzar su presencia territorial y mostrar sintonía con los gobernadores aliados, el presidente libertario diseñó una gira nacional por nueve provincias en las que se encuentran radicados los 23 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El cronograma inició hace dos semanas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde Milei se mostró junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De acuerdo a la información difundida, el plan es continuar el recorrido por Catamarca tras su regreso del viaje a España que está previsto para el 19 de octubre.

Desde el oficialismo revelaron la intención de que el mandatario recorra Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, con el objetivo de poner en valor el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, está previsto su regreso a la provincia de Buenos Aires, donde ya visitó las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

Los 23 proyectos incorporados al régimen contemplan inversiones por USD 49.766 millones y estiman la generación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos. Corresponden a los sectores de minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura, a los que se sumaron nuevos anuncios y aprobaciones en el marco de la Argentina Week en París.

Entre las iniciativas destacadas, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén sumaron al RIGI el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con un desembolso proyectado de USD 12.400 millones a lo largo de 25 años.

En ese contexto, Karina Milei y Diego Santilli participaron de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Durante la jornada se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV de la obra, orientada a alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de litio.