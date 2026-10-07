El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en plena despedida de Messi: poncho por campera

Agustín Giay y Soledad Pastorutti protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la despedida de Lionel Messi. El futbolista le pidió su tradicional poncho a la cantante y, a cambio, le entregó su camperón de la Selección argentina. La escena se volvió viral.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina estuvo atravesada por la emoción, pero también dejó momentos inesperados. Uno de los más comentados tuvo como protagonistas a Agustín Giay y Soledad Pastorutti, quienes realizaron un particular intercambio en pleno campo de juego del Monumental.

Según informó TN, todo ocurrió después de que La Sole interpretara “Brindis” como parte del homenaje a Messi. Mientras los jugadores permanecían sobre el césped y continuaban los festejos, Giay se acercó a la cantante con un pedido muy particular: quería quedarse con su característico poncho celeste y blanco.

Fue entonces cuando Giay se acercó con una propuesta inesperada: quería quedarse con el tradicional poncho celeste y blanco que llevaba puesto la artista.

Agustín Giay le pidió el poncho a La Sole: qué le dio a cambio

El actual futbolista del Palmeiras y ex San Lorenzo no pretendía llevárselo sin dejarle un recuerdo a la cantante. Le propuso un verdadero trueque: su camperón oficial de la Selección argentina a cambio del poncho.

La Sole aceptó inmediatamente la propuesta. En cuestión de segundos, ambos intercambiaron sus prendas: Giay terminó con el poncho sobre sus hombros y Pastorutti se puso la campera albiceleste del futbolista.

La secuencia provocó las risas de varios integrantes del plantel que todavía se encontraban sobre el césped. Las cámaras captaron el momento y las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

La Sole se llevó más de un recuerdo de la despedida de Messi

El camperón de Giay no fue el único recuerdo especial que Soledad Pastorutti consiguió durante la histórica noche.

Según informó El Doce, Messi también le entregó las tarjetas amarilla y roja que el árbitro chileno Fernando Véjar le había dado al capitán una vez terminado el encuentro.

Así, después de cantarle uno de sus temas más emblemáticos a Messi, La Sole terminó la jornada con varios recuerdos de una noche histórica. Y Giay, por su parte, consiguió una pieza inconfundible de la cantante: su tradicional poncho.