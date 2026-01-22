Sol de Mayo empezó la pretemporada para el Federal A 2026 y jugará un amistoso en Chile

Sol de Mayo jugará un amistoso contra Deportes Puerto Montt en Chile. (Foto: Prensa Sol de Mayo)

Sol de Mayo ya comenzó con su pretemporada en Viedma camino al Federal A 2026 y este sábado viajará a Chile para jugar un partido amistoso.

El equipo rionegrino se medirá con Deportes Puerto Montt de esa ciudad, que participa de la segunda división del fútbol trasandino.

Por el momento, el plantel está dirigido por el presidente Adán Valdebenito. La llegada de otro entrenador dependerá del presupuesto y el apoyo que consiga el club para el Federal A.

Las dificultades económicas del torneo nacional son un desafío cada año y el dirigente no descarta empezar el campeonato como DT, un rol que conoce y ya cumplió en varias ocasiones en la categoría.

Sol de Mayo ya sumó algunos refuerzos como el defensor Santiago Pérez (ex Defensores de Belgrano y Deportivo Merlo), el lateral izquierdo Ignacio Montero (proveniente de Cipolletti) y la vuelta de Matías Kucich que jugó la última temporada en Olimpo.

Además, Valdebenito incorporó a varios jugadores del medio local y juveniles que estarán a prueba durante la pretemporada. El Federal A comenzará con su temporada 2026 a mediados de marzo.