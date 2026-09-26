Federal A: Cipolletti tiene un duro examen en Formosa

Después de pelear arriba en las dos primeras fases del torneo, donde clasificó primero y segundo, Cipolletti arranca los playoffs con la ida de cuartos de final por el primer ascenso. Desde las 19 horas, el Albinegro visita este domingo a Sol de América de Formosa con el arbitraje del salteño Gustavo Benites. Se podrá seguir a través de la plataforma de streaming de la AFA, LPF Play.

Cipo tiene ventaja deportiva en esta serie y definirá de local el domingo que viene en La Visera de Cemento. Si el global termina empatado, el equipo rionegrino pasará a semifinales.

Los dirigidos por Fabián Enríquez vienen de buenos triunfos contra Alvarado y Juventud Antoniana que lo dejaron segundo en su grupo, solo detrás de Alvarado.

Andrés Almirón y Nicolás Trejo salieron con molestias el último encuentro pero no sufrieron lesiones y están disponibles para hoy. El que se quedó afuera fue Maximiliano López, que apunta a regresar para la revancha.

Cipolletti no juega esta instancia desde 2021 cuando cayó por penales con Chaco For Ever, con Gustavo Raggio como DT. Además, no llega a semifinales por el ascenso desde 2017, con el Ruso Homann de entrenador. Esa vez también perdió en la serie desde los doce pasos con Gimnasia de Mendoza, luego de avanzar dos llaves por esa misma vía.

Los otros tres cruces de cuartos de final son Atenas de Río Cuarto – San Martín de Formosa, Olimpo – Gimnasia de Chivilcoy y Defensores de Villa Ramallo – Alvarado.

Los cuatro que no avancen a semifinales tendrán otra chance en los playoffs por el segundo ascenso, al igual que los que pierdan en la próxima instancia y en la final.

Si Cipo clasifica, se medirá con el ganador de San Martín – Atenas. Contra los de Río Cuarto tendría ventaja deportiva y ante los formoseños, no.

Sol de Mayo, a todo o nada para salvarse del descenso

Sol de Mayo se enfrenta a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en el desempate para definir el último descenso del Federal A.

Sol de Mayo se juega la permanencia en un mano a mano con Círculo Deportivo de Otamendi.

Será desde las 11 de la mañana en la cancha de Villa Mitre, en Bahía Blanca. Es un cruce a partido único y si empatan definen por penales.

El que pierda la categoría jugará el Torneo Argentino del Interior el próximo año. Los que ya descendieron son Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.

Sol de Mayo llega con cinco derrotas consecutivas y buscará cortar la racha para seguir en el Federal A donde juega desde el 2018.