Súper importante: Boca Boca y River paralizan al país en La Bombonera, hora y TV

Cada vez que se juega el Superclásico del fútbol argentino, el público propio y ajeno del deporte más popular es cautivado, tanto en nuestro país como “fronteras afuera”. El hecho de que este partido vuelva a jugarse con público en La Bombonera después de casi tres años no es un dato menor. Por la forma del estadio y el ímpetu de la gente, el Boca-River en cancha del Xeneize es distinto a todo.

Más allá de lo futbolístico, el partido es un hecho social porque tiene repercusión en el día a día de la gente. No solo lo disfrutan y sufren quienes van a la cancha, sino que la gran mayoría de los hinchas están pendientes de su desarrollo y de lo que vendrá luego.

Hoy, desde las 17 con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, los dos clubes más grandes del balonpié nacional volverán a verse las caras. Ambos tienen 29 puntos y buscarán acercarse más a la punta, luego de ensayar en las últimas fechas una remontada importante tras sendos comienzos fallidos.

Desde lo futbolístico y lo numérico, el Millo fue de menor a mayor. Con un plantel que tuvo dos bajas muy sensibles como Enzo Fernández y Julián Álvarez, y al mismo tiempo incorporó once futbolistas en lo que va del año, Marcelo Gallardo sigue buscando su mejor forma.

En ese camino, lo más destacado de los últimos cotejos fue Pablo César Solari, responsable de varios de los puntos que sacó en la vigente racha positiva: obtuvo 19 de los últimos 24. El exColo Colo sufrió una lesión muscular que trascendió en los medios pero nunca fue informada oficialmente por el club. El jugador concentró y, como mínimo, estaría en el banco de suplentes.

Para el Muñeco el Superclásico volvió a ser un desafío, luego de ganar varios cruces de alto impacto como Mendoza, Madrid y la semis de la Libertadores 2019. Es que salvo el 2-1 en el Monumental con los goles de Julián Álvarez, los últimos cruces se han jugado más como le planteó el rival que como quiso el DT más ganador de la historia del Millo.

Por su parte, Boca es ese equipo que no necesita jugar bien para ganar. Eso lo hace al conjunto que comanda Hugo Ibarra uno de los más peligrosos del fútbol argentino. En cuanto al volumen de juego, el desarrollo de una idea y la demostración de lo que se trabaja en la semana, el Xeneize no deja nada. Desde que asumió el exlateral derecho, a juzgar por el desempeño, no se sabe cuál es su línea táctica.

Sin embargo, desde la calidad individual e incluso con formaciones improvisadas e inéditas, como la que le ganó a Colón en Santa Fe, Boca saca diferencias. Tiene en el arquero Agustín Rossi a su mejor jugador del año y encontró en los últimos dos partidos el olfato goleador del pibe Luca Langoni, que le dio los seis puntos que significaron las victorias sobre Atlético Tucumán y el Sabalero.

La gran pregunta es si a Boca le alcanzará con su gente y la jerarquía individual para volver a ganar sin tener idea de juego. La dinámica de lo impensado, el empuje de la hinchada y su calidad de jugadores lo ponen en igualdad de condiciones ante un rival donde el DT viene trabajando hace ocho largos años.

A diferencia de otros que se han disputado en los últimos años, este Súper no es determinante. De hecho muchos dicen que un empate los mantendría en carrera a los dos en busca de la Liga. Pero en caso de haber un ganador, esto puede ser el envión que faltaba para disputar seriamente el título luego de un arranque muy flojo de torneo para lo que se espera de ambos.

Formaciones del Superclásico entre Boca y River:

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

River: Franco Armani; Milton Casco, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz y Elías Gómez: Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón o Esequiel Barco; Lucas Beltran y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Darío Herrera.

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: La Bombonera.

Hora de inicio: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports