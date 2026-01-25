El domingo de Premier: goles de Enzo Fernández y Buendía, triunfazo del United ante el Arsenal

Enzo Fernández metió un gol de penal en el triunfo de Chelsea. (Foto: AFP)

En un domingo cargado en la Premier League, no faltaron los goles argentinos ni los partidazos. Anotaron Enzo Fernández y Emiliano Buendía mientras que Manchester United derrotó al puntero Arsenal en el plato fuerte.

Chelsea venció 3 a 1 a Crystal Palace con goles de Estevao, Joao Pedro y Enzo Fernández de penal. El equipo londinense está quinto en zona de Europa League.

Además, Aston Villa se impuso 2 a 0 ante Newcastle con tantos de Emiliano Buendía y Ollie Watkins. Además, Dibu Martínez fue figura y el equipo quedó a cuatro del líder Arsenal.

En el partidazo de la fecha, el Manchester United le ganó 3 a 2 a Arsenal. Licha Martínez fue titular y no tuvo fortuna con un rebote que terminó en gol en contra.

Los goles del equipo de Michael Carrick, que venía de ganarle el clásico al City, fueron de Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu y Matheus Cunha.