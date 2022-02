Troglio aseguró que si le va mal deja San Lorenzo

Pedro Troglio no le encuentra la vuelta a San Lorenzo, que perdió como local con Defensa y el equipo sigue sin poder sumar en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Gentileza.

Por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, San Lorenzo cayó ante Defensa y Justicia, por 4 a 3, en el estadio Pedro Bidegain, los dirigidos por Pedro Troglio no mostraron nuevamente su mejor versión, siguen sin sumar en el certamen y en la conferencia de prensa posterior del encuentro, el técnico fue tajante al referirse a su futuro en el club.

“Son todos chicos, que tampoco es ideal que entren en una situación como la que atraviesa el equipo. Yo tampoco quiero quemar a todos, estoy buscando el tiempo ideal. Uno trata de no mandar a todos los pibes juntos y de no quemar naves”, comentó en primera instancia el estratega principal del Ciclón en la conferencia de prensa posterior a la caída de local ante Defensa y Justicia.

Luego agregó que “lo que es verdad es que los tiempos que un entrenador necesita no son los que necesita de San Lorenzo. Es un club que requiere ganar ayer, hoy y mañana. Esto es la realidad, cruda pero no hay que darle vuelta al tema. No me gusta buscar excusas u ocultar lo que pasa”.

“Me pone feliz porque es un equipo plagado de chicos, tuvieron la rebeldía de bancar el clima, de ir a buscarlo y la gente, sinceramente, estuvo bárbara. No se puede comentar nada, por qué los hinchas sigyieron gritando y apoyando, hasta cuando se pusieron tres a cero”.

Defensa y Justicia le dio otro golpe a San Lorenzo, que sigue sin encontrar el camino en el certamen, donde no sumó nada. Gentileza.

Asimismo, posteriormente, se refirió a su futuro en la entidad de Boedo y no dudó al respecto, afirmando que “si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, tengo que recuperarlos. A mí no me importan que me puteen, no me importa. Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro. Yo trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mi”.