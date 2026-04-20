Un sindicato estatal amplió la denuncia contra la Cooperativa 127 Hectáreas: «Somos víctimas directas»

La conducción provincial de ATEN se presentó este lunes en la fiscalía de Delitos Económicos para ampliar la denuncia contra Jorge Salas y la Cooperativa 127 Hectáreas y solicitar su inclusión en el proceso como parte querellante.

La investigación abierta es por el delito de estafa e involucra una supuesta defraudación a socios que nunca recibieron su vivienda. Hubo al menos dos intentos de mediación entre damnificados, el gobierno de Neuquén y autoridades de la cooperativa, pero fracasaron y en febrero se dio por finalizada la instancia.

La secretaria general del gremio docente, Fany Mansilla, junto a la adjunta Cintia Galetto, formalizaron esta mañana la presentación ante la fiscalía que lleva la causa en donde reconstruyeron la relación con la cooperativa desde 2018 y «las distintas excusas que iban recibiendo ante la no concreción de la entrega de las viviendas».

«Esta petición no sólo se fundamenta en la defensa de los derechos individuales de nuestros afiliados, sino que se erige sobre la base de ser víctimas directas de una maniobra defraudatoria planificada», plantearon.

En el escrito aseguraron que el accionar desplegado por las autoridades de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena «no fue un ataque aislado a particulares, sino un fraude institucionalizado que utilizó la estructura, el prestigio y el aval de nuestro sindicato para dotar de una falsa apariencia de legalidad a un esquema de captación de fondos ilícitos».

La cooperativa es presidida por el dirigente Jorge Salas, uno de los principales apuntados por el grupo de los damnificados que impulsa la investigación judicial.