Provincial de Canotaje en General Conesa: Deportivo Boulevard lidera el campeonato

Más de 230 palistas participaron de la tercera fecha del Provincial de Canotaje en General Conesa. (Foto: Gentileza)

General Conesa fue escenario de una fiesta del deporte con la tercera fecha del Campeonato Provincial de Canotaje. Bajo la organización del Club Náutico Fortín Conesa y la fiscalización de la Federación Rionegrina, más de 230 palistas participaron de una doble jornada de competencia.

La competencia, que contó con el acompañamiento de la Municipalidad de General Conesa y la Secretaría de Deporte, se desarrolló en un clima de camaradería y alto nivel deportivo.

Fortín Conesa, club organizador de la tercera fecha del Provincial de Canotaje. (Foto: Gentileza)

La actividad inició durante la mañana sabatina y se extendió hasta el domingo con modalidades que incluyó kayaks simples, dobles y de cuatro palistas (K4), canoas simples y dobles, además de la creciente categoría de SUP (Stand Up Paddle).

La actividad convocó a instituciones de distintos puntos de la Patagonia. Delegaciones provenientes de Rawson, Neuquén, San Antonio Oeste, Viedma, Patagones, Allen, Villa Regina, Luis Beltrán y Choele Choel formaron parte del certamen que ya se consolidó en la región.

En lo que respecta a la tabla de posiciones por clubes, el Deportivo Boulevard ratificó su poderío al quedarse con el primer lugar tras sumar 1342 puntos. El podio lo completaron Mixto (1146 pts) y Mongüen Kawen (1010 pts), mientras que la delegación local, Fortín Conesa, cumplió una destacada labor y terminó en la quinta posición general.

El campeonato, que inició su recorrido en febrero en Viedma y pasó por Allen en marzo, hará un parate hasta el segundo semestre del año. La cuarta fecha está programada para agosto en Villa Regina, mientras que el gran cierre del calendario será en septiembre en el Valle Medio, con escenario a confirmar.