YPF y Río Negro fortalecen a los proveedores locales: dictaron capacitaciones en Sierra Grande y San Antonio Oeste

YPF en colaboración con la provincia de Río Negro realizaron capacitaciones en Sierra Grande y San Antonio Oeste para fortalecer a los proveedores locales. Las jornadas, tituladas “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial”, estuvieron a cargo de profesionales de IRAM.

Contaron con la participación de más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades. El objetivo fue brindar herramientas prácticas de gestión financiera. También se buscó fomentar el trabajo asociativo entre empresas de la región.

Participaron empresas interesadas en fortalecer su gestión y posicionarse frente a nuevas oportunidades. Fotos gentileza.

Estas jornadas cobran especial relevancia de cara a los proyectos de infraestructura que se desarrollarán en la región: Sierra Grande y San Antonio Oeste tendrán un rol clave en iniciativas como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG.

Ambos desarrollos demandarán una red amplia y preparada de proveedores locales y regionales, que trabajen bajo altos estándares de calidad, seguridad y gestión. Por eso, fortalecer las capacidades del entramado productivo local es clave, ya que permite acompañar el avance de los proyectos y potenciar su impacto en las economías regionales.

Las jornadas estuvieron a cargo de profesionales de IRAM. Foto gentileza.

Las capacitaciones forman parte de la Academia de Proveedores de YPF, una iniciativa que acompaña el crecimiento de las empresas que integran su cadena de valor. La iniciativa busca alinear sus capacidades con los estándares técnicos, operativos, de calidad, seguridad, sostenibilidad y ética del sector.

La Academia funciona como un espacio de formación e intercambio, y promueve la mejora continua y profesionalización de los proveedores. También apunta a construir vínculos de largo plazo basados en la confianza y en una operación cada vez más eficiente.