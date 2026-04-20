¿Es legal contratar empleadas domésticas con factura? Todo lo que debés saber

En el complejo escenario laboral de 2026, una duda persiste entre los hogares argentinos: ¿puedo pedirle a mi empleada doméstica que se anote en el Monotributo para que me facture? La respuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Justicia del Trabajo es un «no» rotundo.

Intentar encuadrar a las empleadas domésticas como trabajadoras independientes es considerado una simulación que oculta una relación de dependencia. Según la Ley 26.844, el régimen de casas particulares es especial y excluyente; esto significa que cualquier persona que realice tareas de limpieza, cuidado o mantenimiento en un domicilio debe ser registrada como trabajadora dependiente.

Optar por la facturación no solo desprotege a la trabajadora, sino que deja al empleador expuesto a sanciones por fraude laboral, intereses por aportes no pagados y demandas que pueden poner en riesgo el patrimonio familiar.

¿Por qué el Monotributo no es válido para contratar a empleadas domésticas?

La confusión suele nacer de la búsqueda de simplificación administrativa, pero legalmente las empleadas domésticas no tienen autonomía técnica ni económica, pilares del Monotributo. Al trabajar bajo las órdenes de un empleador, cumplir un horario en un domicilio ajeno y utilizar elementos de limpieza provistos por el hogar, se configuran todos los elementos de una relación de dependencia.

La Ley de Modernización Laboral de 2026 ha reforzado los controles sobre el empleo no registrado. Facturar como monotributista no anula la existencia del vínculo laboral real; por el contrario, la factura se convierte en la prueba documental más sólida que una trabajadora puede presentar en un juicio para demostrar que hubo una relación encubierta.

Además, el Monotributo no incluye el pago de la cuota de la ART, un componente vital que solo el registro en el portal de ARCA garantiza para cubrir accidentes dentro del hogar.

Cómo registrar correctamente a las empleadas domésticas en ARCA

Para evitar riesgos, la única vía es el alta formal en el sistema de «Personal de Casas Particulares». Este proceso, que se realiza con Clave Fiscal, es el que permite que las empleadas domésticas accedan a sus derechos básicos: obra social, aportes jubilatorios y seguro contra accidentes.

A diferencia del Monotributo, donde el trabajador paga todo, en el régimen especial el costo se comparte y está segmentado por horas semanales. En este abril 2026, los valores de la cuota de ARCA se han actualizado (con mínimos desde los $8.884,78 para menos de 12 horas), e incluyen beneficios impositivos para el empleador, quien puede deducir estos gastos del Impuesto a las Ganancias.

La formalización no es solo una obligación, sino una inversión en tranquilidad: un trabajador registrado es un trabajador protegido, y un empleador cumplidor es un hogar blindado ante la litigiosidad laboral.