Caso insólito en el Ascenso: le bajaron el sueldo por dos rojas, se enojó y terminó fuera del club

El fútbol de Ascenso atraviesa un momento insólito por la salida de Facundo Pons de Defensores de Belgrano. El club de Núñez anunció la desvinculación del jugador a través de sus redes sociales con un comunicado que llamó la atención de todos.

El delantero de 29 años había llegado como una de las figuras del equipo para esta temporada en la que llevaba siete goles en 14 partidos, pero tras dos expulsiones, le redujeron el sueldo, Pons no se quedó con los brazos cruzados, se peleó con la dirigencia y rescindió su contrato de común acuerdo.

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa que, debido a las reiteradas expulsiones por conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario de Facundo Pons, lo que derivó en una discusión con el jugador. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”, explicó el club.

Pons recibió su primera expulsión en mayo durante la victoria 1-0 sobre Mitre de Santiago del Estero por una brutal patada a Juan Alessandroni que derivó en roja directa. El atacante incluso llegó a propinar una patada a una puerta del estadio tras aquel episodio.

A lo largo del torneo acumuló otra tarjeta roja en la derrota 2-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada, tras una pelea dentro del campo y sumó suspensiones que limitaron su continuidad.

Entre amonestaciones y sanciones, la confianza del club se fue deteriorando. La llegada de Fabián Nardozza como DT no alcanzó para revertir la situación porque antes del duelo contra CADU, Defensores informó que Pons ya no formaba parte del plantel.

En total, el delantero disputó 14 de los 26 partidos del equipo en la Primera Nacional, marcó 7 goles, acumuló 3 amarillas y 2 rojas, y también participó en la Copa Argentina, donde fue protagonista en victorias y derrotas con amonestaciones incluidas. La combinación de expulsiones, sanciones y el conflicto salarial transformó su salida en un hecho inédito y comentado en la categoría.



