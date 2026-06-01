Aprovechá los días de humedad en el Alto Valle y sembrá ahora: las plantas y verduras que mejor crecen en esta época

Aunque la humedad es beneficiosa, también es importante tomar algunos recaudos para evitar problemas.

Las jornadas húmedas y con temperaturas bajas que se vienen registrando en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén pueden convertirse en una gran aliada para quienes tienen huerta o quieren empezar una. Aunque muchos creen que el invierno es una época de descanso para las plantas, la realidad es que existen numerosas especies que aprovechan estas condiciones para desarrollarse con fuerza.

La humedad que dejan las lluvias y las nieblas ayuda a mantener el suelo con mejores condiciones para la germinación y reduce la necesidad de riegos frecuentes. Por eso, junio es uno de los momentos más recomendables para sembrar variedades resistentes al frío y prepararse para cosechar durante el invierno y los primeros meses de la primavera.

Qué verduras sembrar ahora en el Alto Valle

Las especies que mejor se adaptan a esta época son aquellas que toleran las bajas temperaturas e incluso algunas heladas. Según el planificador de huerta del INTA, entre las principales opciones aparecen:

Acelga

Espinaca

Habas

Arvejas

Rabanitos

Zanahoria

Puerro

Cebolla de verdeo

Lechugas de invierno

Brócoli

Repollo

Coliflor

Kale

Rúcula

Muchas de estas verduras pueden sembrarse directamente en tierra, mientras que otras requieren almácigos para luego ser trasplantadas. Además, varias tienen ciclos relativamente cortos, por lo que permiten obtener cosechas en pocas semanas.

Aromáticas que aprovechan la humedad

El otoño y el comienzo del invierno también son una excelente oportunidad para multiplicar plantas aromáticas. Romero, tomillo, orégano, lavanda y salvia pueden reproducirse mediante esquejes y suelen desarrollarse muy bien con la humedad ambiental característica de esta época.

Además de aportar sabor a las comidas, estas especies ayudan a atraer insectos beneficiosos y pueden colaborar en el control natural de algunas plagas.

Por qué la humedad puede jugar a favor

Cuando el suelo conserva humedad de manera natural, las semillas encuentran mejores condiciones para iniciar su desarrollo. Esto resulta especialmente importante en una región como el Alto Valle, donde durante gran parte del año el clima suele ser seco.

Las jornadas húmedas también favorecen la actividad biológica del suelo y ayudan a que el compost o los abonos orgánicos se integren mejor al terreno. Por eso, muchos especialistas recomiendan aprovechar estos días para realizar nuevas siembras y reforzar los sectores productivos de la huerta.

Consejos para que la huerta resista el invierno

Aunque la humedad es beneficiosa, también es importante tomar algunos recaudos para evitar problemas.

Lo ideal es elegir espacios que reciban varias horas de sol, especialmente durante la mañana. También conviene incorporar acolchados con hojas secas o paja para conservar la humedad y proteger las raíces de las heladas. En zonas especialmente frías, los microtúneles o mantas térmicas pueden marcar una gran diferencia.

Con una planificación sencilla y aprovechando las condiciones climáticas de estos días, la huerta puede seguir produciendo durante todo el invierno. La tierra no entra en pausa cuando llega el frío: simplemente cambia el ritmo y ofrece nuevas oportunidades para sembrar.