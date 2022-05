Vecchio no seguirá en Rosario Central y generó un escándalo

Emiliano Vecchio se convirtió en una de las figuras de Rosario Central, pero está en la lista de prescindibles del entrenador Leandro Somoza y al no poder entrenar criticó a la dirigencia. Gentileza.

Emiliano Vecchio no continuará Rosario Central. El enganche era uno de los referentes del plantel canalla que dirige Leandro Somoza. El entrenador después de una reunión con el director deportivo del club, Raúl Gordillo, le comunicó junto a otros cinco futbolistas que era prescindible.

Vecchio, excedido de peso cuando asumió Somoza a finales de marzo, hizo un plan de acondicionamiento físico en doble turno, ordenado por el nuevo entrenador, al que se sumó el volante Walter Montoya, quien volvió al club como refuerzo.

Vecchio jugó el partido que Central perdió 1 a 0 como visitante de Tigre, fue al banco de suplentes en el empate en dos goles como local contra Colón, entró unos minutos en la caída 2 a 1 como visitante de Huracán y siguió en el banco en las victorias de local 3 a 0 frente Independiente y 3-1 a Estudiantes, pero no integró el plantel que le ganó 5 a 3 por penales a Sol de Mayo en Santa Fe, por la Copa Argentina.

Junto a Vecchio, no seguirán en Central el delantero Milton Caraglio, a pesar de que Somoza había declarado que iba a recuperarlo y que lo conocía por haber sido compañeros en Vélez, el marcador lateral derecho Fernando Torrent, el zaguero paraguayo Ricardo Garay y el volante central uruguayo Martín Rabuñal.

“Vamos a rescindir algunos contratos y a armar un plantel nuevo”, advirtió un allegado a la comisión directiva del club del barrio de Arroyito, pero explotó ayer cuando el futbolista supo que no podía acercarse a Arroyo Seco porque le prohibirían la entrada. Vecchio utilizó las redes sociales para emitir un duro comunicado sobre su conflictiva salida. “Hola familia canalla. Les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel. Tengo prohibido ir a Arroyo Seco (el complejo donde entrenan). Gracias por el apoyo. En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos”.

Un anticipo de esta bomba que cayó en Rosario Central fue su no convocatoria para el duelo del pasado viernes por la Copa Argentina frente a Sol de Mayo. El Canalla avanzó por penales, pero Vecchio lo vio desde afuera. A todo esto, un día después del partido, se viralizó un audio suyo con palabras muy duras para con la dirigencia. “Si es por mí, me quedó jugando en reserva o en la cuarta. Yo quiero ayudar, estoy bárbaro. Lamentablemente, en todos estos meses, comí mucha mierda, me faltaron el respeto y estoy acá. Quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten. El único que me ayudó de la dirigencia fue Rodolfo (por el presidente del club, Di Pollina). Todos los otros me reventaron”, afirmó.

La mala relación entre Vecchio y los dirigentes no es nueva. Mediante un audio filtrado, el dirigente Ricardo Carloni lo acusó de estar excedido de peso. Afirmó que estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como Centurión pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo, yo lo aclaro, no me vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos”.