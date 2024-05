Video | Adam Bareiro puso en duda su continuidad en San Lorenzo:  «disfruté al máximo con…»

San Lorenzo aseguró su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque. Con el objetivo cumplido, Adam Bareiro, una de las figuras del elenco argentino habló tras la clasificación y puso en duda su continuidad en el Ciclón.

El delantero que ostenta de un gran nivel, comenzó a generar interés en varios equipos, como Boca Juniors y River Plate. Tras el encuentro, fue consultado sobre su futuro y sembró dudas durante una entrevista post partido con ESPN.

“No sé qué va a ser de mi futuro. Lo que sé es que disfruté al máximo con esta camiseta, estoy muy feliz. La verdad es que San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente. Ahora me toca estar feliz por la clasificación y a partir de mañana pensar en la Selección, se viene una Copa América muy importante para mi. Son cosas muy lindas que están pasando en mi vida, y quiero disfrutarlas al máximo”, sostuvo.

El futbolista de 27 años, que tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2025, aparece dentro de la órbita del Xeneize y el Millonario para reforzar su ofensiva.

“No sé qué va a ser de mi futuro, no quiero mentirle a nadie, a la gente de San Lorenzo. Siempre disfruté al máximo y siempre entregué el 100 por ciento. Estoy agradecido a la gente de San Lorenzo por siempre demostrarme su cariño”, añadió.

Bareiro, que aspira a estar presente en la Copa América con la selección de Paraguay (integra el Grupo D junto a Brasil, Colombia y Costa Rica), lleva siete goles y una asistencia en 21 partidos en lo que va del año con San Lorenzo.

Con información de Infobae