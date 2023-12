VIDEO | Beltrán habló sobre la competencia con Borja, Rondón en River y comparó a Gallardo con Demichelis

Tras la salida de Julián Álvarez, Lucas Beltrán supo ganarse el puesto en el primer semestre para River Plate, que obtuvo el título de la Liga Profesional. Su gran talento y olfato goleador lo llevaron a la Fiorentina y desde Italia recordó su paso por el Millonario.

En diálogo con Fox Sports, el delantero contó que rechazó a Boca, rememoro su paso por el Millo y explicó las similitudes y diferencias entre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis.

“Boca aparece antes que River y, obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”, develó el cordobés.

Durante la entrevista recordó el sabor amargo tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores y luego, realizó una comparación entre Gallardo y Demichelis.

Las indicaciones que daban Marcelo y Martín eran muy similares, entonces por ahí sí para todos se nos hizo fácil la adaptación. Lo que pedían era prácticamente lo mismo, solo era corregir el posicionamiento en la cancha. A Martín le gusta tener más la pelota y a Marcelo ser más directo, pero eran detalles muy chiquititos”.

La competencia por el puesto con Borja y Rondón

Por otra parte, el delantero de 22 años también recordó el momento en el que pensó irse de la institución, al tener demasiada competencia: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ‘tal vez no tengo que estar acá, me busco algo mejor para irme’», detalló.

Luego añadió que tuvo una oferta de Estados Unidos a principio de este año, después de la pretemporada, pero le hizo caso a su presentimiento. «Me tenía que quedar a lucharla como siempre lo he hecho. Fue una competencia sanísima con dos nueves de jerarquía”, sentenció.