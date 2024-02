Video | Lionel Messi estalló contra las críticas y explicó por qué no jugó en Hong Kong con el Inter Miami

Durante la gira de pretemporada del Inter Miami, Lionel Messi estuvo en el ojo de la tormenta por la polémica se generó en el amistoso de la victoria por 4-1 sobre el combinado de Hong Kong, el único encuentro que no contó con la presencia del diez argentino.

Tras el encuentro, se supo que el rosarino tenía una lesión y en las últimas horas se filtró un video donde Messi detalló las razones de su ausencia en el duelo frente a un combinado de la liga honkonesa.

“He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong y por eso es preferible hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas», así inicio el video de Lionel Messi.

Luego indicó que siempre quiere jugar en cada partido y se mostró molesto por las distintas versiones que vincularon su ausencia con la política.

«Escuché que dijeron que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido como tantas otra veces a China”, resaltó el jugador.

A su vez, destacó que mantiene una buena relación con China a raíz de entrevistas, juegos y eventos de los que ha participado el capitán de la selección.

«Es tan simple como dije en la conferencia de prensa que hice: tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí y en el segundo intenté jugar un rato pero empeoró. Intenté el día anterior entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había. Hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había”, insistió.

Para cerrar, volvió a aclarar la razón que le impidió jugar y por qué estuvo frente al Vissel Kobe. “No podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me comencé a sentir un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se viene ahora», relató.

Por último, enfatizó en que es importante volver a repetir su versión por todos los rumores que circularon. «Le mando un saludo a toda la gente de China que siempre me trataron tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto», concluyó Lionel.