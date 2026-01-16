La novela del verano en River: Romaña, cada vez más lejos del Millonario

A pesar de haber cerrado a tres refuerzos en el mercado de pases (Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña), River tuvo su «novela de verano»: se trata de Jhohan Romaña. La dirigencia riverplatense se fijó en el futbolista de San Lorenzo y ofertó en diversas ocasiones por el pase del colombiano.

Desde el Ciclón, nunca estuvieron conformes con las diferentes propuestas que llegaron desde el club de Núñez. La última oferta del Millonario fue de U$S 2.600.000 brutos por el 50% del pase. Pero San Lorenzo realizó una contraoferta de 3 millones por la mitad de la ficha. Hasta el momento, ninguno de los dos clubes cede y la negociación está caída. Incluso, Romaña fue titular y jugó 60 minutos en el primer amistoso del equipo de Ayude.

Ante este complicado panorama, Marcelo Gallardo ya piensa diferentes alternativas para reforzar la zaga central, aunque no trascendieron nombres. El juvenil Ulises Giménez podría tener una posibilidad de sumarse a la consideración del DT, ya que en las últimas horas se frenó su préstamo a Sarmiento de Junín.

El mercado de pases del futbol argentino cerrará el próximo 20 de enero por la noche, aunque ese plazo podría extenderse hasta el 18 de marzo si el club transfiere a préstamo o venta a un futbolista. El Muñeco desea reforzarse con un defensor y un delantero, aunque si no hay una opción clara se quedará con lo que tiene.

La formación de River frente a Peñarol

River se prepara para el segundo y último amistoso de la pretemporada. El Millonario viene de vencer a Millonarios por 1-0 y cerrará su preparación para 2026 frente a Peñarol. El duelo será el próximo sábado en Maldonado, Uruguay, desde las 22:15.

Con respecto al equipo, Gallardo analiza algunas variantes y se espera el debut de Aníbal Moreno. El ex Palmeiras fue el único refuerzo que todavía no debutó y estaría desde el arranque contra el «Manya». Entraría al once inicial en lugar de Fausto Vera.

Además, habrían otras modificaciones. Matías Viña podría sumar su primera titularidad y el que saldría sería Facundo González. También podrían ser desde el arranque Santiago Lencina y Facundo Colidio, quien no fue parte de la convocatoria frente a Millonarios.

El probable 11: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Anibal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maxi Salas.