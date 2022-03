Galletta cumplió su sueño en el Mundial de motocross

Pablo Galletta fue uno de los dos regionales que participarán en el regreso del Mundial de motocross a Villa La Angostura. Gentileza.

Pablo Galletta fue uno de los dos regionales que participó del regreso del Mundial de motocross a Villa La Angostura en la categoría elite MXGP y después de su histórica participación compartió sus sensaciones en las redes sociales, donde adelantó que espera la próxima edición, como seguro será el objetivo de Agustín Carrasco.

Calificó como “fue inolvidable mi primer participación en un Mundial de motocross. Increíble ser parte de semejante espectáculo desde adentro. Mi meta era llegar, poder terminarlo y lo conseguí”, destacó Galletta, quien participó con una Yamaha.

Galletta recordo que “mi mejor manga fue la segunda, la que definió la prueba en esta tercera fecha del Mundial. Terminé en el lugar 18 y quedé como el tercero de los argentinos, por lo que cumplí y con creces mi objetivo en este estreno mundialista”.

“La diferencia que tenemos los argentinos con los mejores del mundo es un abismo en todo sentido, en moto, preparación física, equipos, estructuras, tipos de pista, es otro deporte. Prácticamente imposible competirles de igual a igual”, afirmó Galletta.

Galletta terminó en el lugar 18 la segunda final de MXGP, con lo que se convirtió en el tercero de los argentinos.

Aseguró que “haber participado del deporte que amo en el máximo nivel no tiene precio. Agradecido camod por darme el ok para poder largar, a toda la gente que se acercó, que me hizo hinchada, hasta tocando bocina camino a casa, increíble”.