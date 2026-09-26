Gasly, sobre el incidente con Colapinto: «Hemos hablado y se ha disculpado»

El francés fue el blanco en la desafortunada maniobra de Colapinto en la primera curva.

El francés Pierre Gasly fue víctima del error del argentino Franco Colapinto en el reinicio de la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán, que despojó a los dos Alpine de la lucha por los puntos y que también dejó fuera de carrera al McLaren de Lando Norris.

Colapinto llegó demasiado rápido a la frenada de la curva 1 cuando regresó la bandera verde y golpeó con fuerza al Alpine de Gasly, quien a su vez impactó contra Norris, en una carambola que dejó a los tres pilotos fuera de competencia.

Inmediatamente, Colapinto pidió disculpas por lo sucedido, primero por la radio del equipo y luego frente a su propio compañero y ante los medios.

Invadido por la bronca, así reaccionó Pierre Gasly cuando fue consultado por el choque con Franco Colapinto.



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Consultado sobre si estaba conforme con la disculpa, el francés permaneció en silencio durante unos segundos, sin saber bien cómo responder y expresar su impotencia. Y asimismo, queriendo ser políticamente correcto.

“Quiero decir, estoy destrozado”, terminó respondiendo. “Si me preguntan, no estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas”, dijo el piloto galo en el corralito de la prensa.

“Es un resultado decepcionante para todos, pero lo gestionaremos juntos y seguiremos adelante. Franco y yo hemos hablado después del incidente y él se ha disculpado, lo que acepto, y hablaremos de todo como equipo para mejorar de ahora en adelante», agregó.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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El francés lamentó particularmente lo sucedido porque sentía que era una oportunidad para sumar muchos puntos en medio de lo que venía siendo una sólida carrera al volante del Alpine y con los principales rivales en la lucha de constructores a espaldas.

“Creo que este es el mejor auto de carrera que hemos tenido hasta ahora este año, lo cual, de alguna manera, es positivo. Al mismo tiempo, cuando tenés estas oportunidades de sumar muchos puntos, tenés que aprovecharlas. Y, sí, lamentablemente hoy no sucedió”, expresó.