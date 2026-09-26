Murió un joven baleado en Cutral Co: empezó la investigación

Entre la medianoche y los primeros minutos de este sábado se desencadenó un hecho que terminó con un hombre joven herido por disparos. La víctima recibió dos balazos que terminaron con su vida. En episodio se produjo en uno de los sectores del barrio General San Martín de Cutral Co.

La investigación iniciada para esclarecer el episodio cuenta con, un detenido y en las próximas horas se le formularán cargos. Como es menor de 18 años, será en el fuero penal juvenil.

En estas primeras horas desde ocurrido este hecho de sangre, se pudo establecer que en la noche del viernes y las primeras horas del sábado, en inmediaciones de la calle Maipú, en las ex500 Viviendas de Cutral Co, se desató un tiroteo.

Una de las personas que estaba en el sector, era un joven mayor de edad que recibió dos impactos provenientes de un arma de fuego. A partir de la concurrencia de la ambulancia y los efectivos policiales que arribaron al lugar se encaminó la investigación judicial.

Desde la fiscalía se confirmó que hay un sospecho que está detenido a quien esta tarde se le formularán cargos. Como se trata de una persona de 17 años, se hará en el contexto del fuero penal juvenil, tal como se adelantó.

El motivo de la agresión se desconoce por ahora, y se espera que con los primeros testimonios recabados se pueda establecer por qué ocurrió el hecho que terminó con una víctima fatal.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para esta tarde a las 19.