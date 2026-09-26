A diferencia de Milei, Bullrich repudió a Insfrán por la condena a periodistas: «La libertad de prensa se respeta»

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por la condena a cuatro periodistas que realizaron una cobertura en una comunidad originaria. La senadora sostuvo que la libertad de prensa debe ser respetada y marcó diferencias con el presidente Javier Milei, quien había celebrado la sentencia.

En una publicación en su cuenta de X, Bullrich escribió: “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”.

La condena a los periodistas en Formosa y las críticas de Bullrich a Insfrán

El fallo del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas condenó a Micaela Urdinez, Lautaro Martín Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto. La pena puede reemplazarse por una multa de 282.550 pesos para cada uno.

La sentencia, identificada como N.º 351/2026 y firmada por el juez Omar Padilla, consideró que los comunicadores infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. Según la resolución, realizaron actividades periodísticas sin la autorización previa exigida y sin un carnet habilitante.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

El caso se originó en septiembre de 2025, durante una cobertura del proyecto Hambre de Futuro, de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. El equipo había viajado para entrevistar a sus habitantes y registrar sus condiciones de vida.

Durante el trabajo, los periodistas fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron cerca de dos horas. La denuncia había sido presentada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien posteriormente manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado.

La resolución judicial también recibió cuestionamientos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Ambas organizaciones rechazaron la sanción impuesta a los integrantes del equipo por el ejercicio de su labor periodística.