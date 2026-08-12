Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero de Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo refuerzo del Manchester City. El arquero de la Selección Argentina dejó el Olympique Marsella luego de jugar dos años en el futbol francés y tendrá su primera experiencia en Premier League.

En su presentación, el jugador de 34 años mostró su alegría por este nuevo paso en su carrera: «Llegué para defender al mejor club del mundo«, sentenció. El City desembolsó un total de 3.5 millones de euros para quedarse con el pase del ex Estudiantes.

We're delighted to confirm the signing of Gerónimo Rulli, subject to international clearance 🩵 August 12, 2026

Tendrá una lucha difícil por defender el arco, ya que el titular indiscutible es el italiano Gianluigi Donnarumma. Rulli correrá de atrás, pero buscará tener minutos en los Ciudadanos para seguir en la consideración de Scaloni en la Selección Argentina.

Luego, el arquero enfatizó en la gran chance que se le presentó en este momento de su carrera: «Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella».

En esta temporada, el club inglés comenzará una nueva etapa: la era post Guardiola. El histórico DT español dejó el Manchester City luego de 10 temporadas y Enzo Maresca fue el elegido para ocupar el cargo.

Será la cuarta liga de Europa en la que juegue, después de sus pasos por Real Sociedad, Villareal (España), Montpellier, Marsella (Francia) y Ajax (Países Bajos).

Rulli podría ser compañero de otro argentino en el City. Los Ciudadanos tienen en la mira a Enzo Fernández que tiene grandes chances de salir del Chelsea. Maresca lo dirigió en los Blues y podría reforzar la mitad de la cancha ante una salida inminente de Rodri.

Es el cuarto futbolista de la Selección Argentina que cambia de club tras el Mundial: Nahuel Molina a Roma, Thiago Almada a River y Facundo Medina al Bayer Leverkusen. En la Albiceleste, Rulli disputó 8 partidos y obtuvo el Mundial 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.