La Conmebol confirmó las nuevas fechas para River vs. Independiente Santa Fe por octavos de final de la Copa Sudamericana

Conmebol informó los días y horarios de la serie entre River e Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido de ida, postergado por el terremoto en Colombia, se disputará el miércoles 19 de agosto en el Campín de Bogotá a las 21.30 de Argentina, mientras que la vuelta se jugará siete días más tarde a la misma hora en el Monumental.

El duelo, pautado inicialmente para este miércoles a las 21.30, fue suspendido a causa del sismo magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que azotó buena parte de Colombia durante la mañana del lunes y causó estragos en varios puntos del país.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

Pese a que Bogotá no fue una de las ciudades afectadas y estaban dadas las condiciones para que el partido se jugase, Conmebol tomó la decisión de postergarlo -al igual que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores- solidarizándose con el pueblo colombiano, abocado a las consecuencias que dejó el trágico suceso.