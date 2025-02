Godoy Cruz emitió un comunicado tras la suspensión del partido contra Talleres

Godoy Cruz y Talleres no comenzaron un segundo tiempo debido a una agresión contra el juez de línea Diego Martín. El árbitro Yael Falcón Pérez suspendió el partido tras ver el proyectil que impactó contra su asistente, que terminó con sangre en su rostro, atendido por los médicos.

Teniendo en cuenta los antecedentes y que esto puede traerle graves consecuencias, el club mendocino emitió un comunicado por lo sucedido en el Estadio Guillermo Legrotaglie. La institución repudió los actos y se comprometió a trabajar para «esclarecer lo sucedido».

«Desde el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la esencia del fútbol como deporte y espacio de encuentro», así inició el comunicado que publicó en redes sociales el club de Mendoza.

Luego subrayó que el compromiso de la institución es «con el juego limpio, el respeto y la seguridad de todos los protagonistas y asistentes a los eventos deportivos» y añadió: «Por ello, trabajaremos en conjunto con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias para que hechos como este no vuelvan a repetirse«.

«Queremos agradecer especialmente a todos los hinchas y simpatizantes que hoy estuvieron en la cancha alentando, demostrando una vez más el amor incondicional por nuestros colores. Juntos, debemos ser parte de la solución para erradicar la violencia del deporte que tanto amamos», concluyó el documento.

Qué dijo Yael Falcón Pérez sobre la agresión al juez del línea

“No es una lesión, es una agresión. No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada”, comentó Falcón Pérez.