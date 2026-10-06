Goles y más goles: el detalle audiovisual que lucirá el Monumental en la despedida de Messi

La última función de Lionel Messi con la Selección Argentina de Fútbol tendrá, entre tantas cosas, un emotivo detalle en los rincones del estadio Monumental, donde desde las 20 se llevará a cabo el encuentro amistoso ante Benín.

Las autoridades de River Plate quisieron darle su toque a la gran fiesta y ser parte de la despedida del “10”. Por ello se dispuso un especial contenido audiovisual para proyectarse en las pantallas que se encuentran en los pasillos internos del anillo de la cancha.

Será un material exclusivo con los mayores logros del astro rosarino con la camiseta albiceleste, la cual viste desde 2005. El mismo proyectará, por sobre todo, los goles más significativos de los tantos que anotó y que lo llevaron a ser el máximo artillero de la historia.

El Monumental se prepara para la última función del 🔟🇦🇷🐐 https://t.co/J7vjRRYEY5 — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

La iniciativa audiovisual, pensada para acompañar el ingreso del público al recinto, comenzará a emitirse desde las 16, momento en el que se abrirán las puertas de los accesos generales. Desde su ingreso, los fanáticos ya comenzarán a deleitarse con las postales que homenajearán a Messi.

A lo largo de más de dos décadas, Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la Selección argentina con 125 festejos y 68 asistencias en 207 partidos oficiales, superando por amplio margen la marca previa de Gabriel Omar Batistuta (54 gritos) y adueñándose del récord absoluto de cotejos disputados.

El recorrido por las imágenes también pondrá en valor los trofeos que tuvo el jugador del Inter Miami con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones formativas en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.