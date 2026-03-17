Franco Colapinto podría correr en Argentina en una exhibición de la Fórmula 1: los detalles

Luego de su gran carrera en el GP de China, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en Japón, entre el 27 y 29 de marzo. Luego, el argentino tendrá más de un mes de descanso hasta el GP de Miami (3 de mayo), por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Con este panorama, se abrió la posibilidad de que Colapinto realice una exhibición en Argentina durante abril. Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmó la chance: «Posiblemente el próximo mes venga Franco con Alpine a la Argentina. Estamos terminando de verlo con Alpine y con el equipo de él».

El argentino recibió un gran cariño de los fanáticos en China.

En las próximas semanas, habrá novedades sobre un evento que paralizaría a los fanáticos argentinos. El evento podría realizarse el domingo 19 o el 26 de abril, como días tentativos. Tres escenarios aparecen como posibles sedes, pero pica en punta el Monumento a Los Españoles, ubicado en Avenida del Libertador y Sarmiento. Allí, se realizó la última exhibición de Fórmula 1 en el país durante 2012.

Otro lugar con chances es el autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se encuentra en remodelación para recibir el MotoGP en 2027. El gran objetivo de esta movida es potenciar las probabilidades de que la Fórmula 1 regrese al país. La última carrera que se corrió en territorio argentino fue en 1998.

El argentino podría marcar el regreso de la F1 a la Argentina.

Cabe señalar que si se realiza el evento, no se utilizará el auto de este 2026. Para estas exhibiciones, las escuderías usan monoplazas de años anteriores, con motores y componentes que no son los de una carrera.