«Gracias, Neuquén»: el emotivo momento del equipo argentino en el Ruca Che, con la presencia de 300 chicos

El revés de Fran Cerúndolo, en un intenso peloteo con Thiago Tirante que se vivió como un partido en la tribuna del Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Ajustando los últimos detalles de cara a la histórica serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Turquía, Argentina tuvo un entrenamiento vespertino especial en el Ruca Che.

Los partidos todavía no comenzaron, pero los jugadores ya sienten el cálido cariño de la hinchada en el estadio neuquino, que será anfitrión de la serie más austral en la historia del país en este certamen.

Argentina entrena en estos momentos en el Ruca Che, con Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en cancha y la presencia de casi 300 chicos de escuelas de tenis de Neuquén junto a sus profesores 🫶 pic.twitter.com/7PSWZtr9sQ September 17, 2026

El equipo capitaneado por Javier Frana entrenó con la presencia de casi 300 chicos de escuelas de tenis de Neuquén, junto a sus profesores, quienes alentaron a los tenistas como si se tratara de un partido por los puntos.

Con el aliento de casi 300 chicos, Fran Cerúndolo peloteó con Thiago Tirante en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Al término de la práctica, todos los integrantes del equipo -los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, los singlistas Thiago Tirante, Mariano Navone y Francisco Cerúndolo, además del sparring de 22 años Juan Manuel La Serna y el capitán- posaron con los chicos que los acompañaron en el Ruca Che, quienes gritaron al unísono: «Argentina, Argentina».

«Gracias, Neuquén», fue el mensaje que eligió la AAT al compartir el emotivo video, en el que, además, mostró cómo los jugadores les regalaron pelotas de tenis.

«Que la serie sea en Neuquén le da un tinte especial»

Por otro lado, el capitán Javier Frana palpitó el cruce ante Turquía en el Ruca Che y destacó que la serie se dispute en Neuquén: «Le da un tinte especial en muchos sentidos», aseguró.

«Ir al interior, al margen de todo lo positivo que significa para el deporte y para nosotros, también como equipo nos mantiene más unidos. Nos mantiene en casa, pero también un poco más aislados, porque estamos todos lejos de casa, de los afectos y de los amigos», amplió el extenista de 59 años.

"Vamos a ser terriblemente locales."



Casi dos años como capitán y, por fin, una serie en casa. Para Javier Frana, que sea en Neuquén suma algo más: lejos de la rutina, de los afectos y de los amigos, el equipo se cierra sobre sí mismo. Más unido, más contenido, más enfocado.



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Y luego continuó: «Vamos a ser terriblemente locales, vamos a tener todo el apoyo, pero también vamos a poder estar un poquito más contenidos cada uno y más enfocados en el equipo», concluyó.

Frana ya lleva casi dos años como capitán y este sábado en Neuquén disputará una serie como local por primera vez. Su saldo es de dos victorias (ante Noruega y Países Bajos) y dos derrotas (ante Alemania y Corea), siempre como visitante.