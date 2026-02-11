Gran debut de la rionegrina Francesca Baruzzi en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La delegación argentina de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 vivió una gran jornada este martes. La barilochense Francisca Baruzzi, que fue abanderada en la ceremonia de apertura, tuvo un gran debut en la competencia: en esquí alpino, en la prueba de descenso más slalom, logró finalizar en la 17° ubicación junto a su dupla Nicole Begue, oriunda de Tierra del Fuego.

En Slalom, Beruzzi completó la prueba en un tiempo de 45.03 segundos, que la colocaron 11°. Begue realizó el Descenso en 1:44:15 para culminar 24°. Sumando las dos categorías, obtuvieron un registro de 2:29:18, quedando a tan solo 7 segundos de la medalla de oro. Un gran desempeño de la dupla argentina que compitió de igual a igual con potencias del deporte.

La jornada también tuvo la participación de los otros tres barilochenses que son parte de la delegación argentina: Agustina Groetzner compitió en la clasificación de Sprint Clásico. Con un tiempo de 4:28:52, terminó 80° y no pudo clasificar a los cuartos de final.

Por otro lado, Franco Dal Farra y Mateo Sauma compitieron en la misma prueba de la rama masculina. Los barilochenses finalizaron 62° (3:32:07) y 78° (3:38.48) respectivamente, y no pudieron avanzar a la fase de eliminación directa

Este miércoles, Tiziano Gravier tuvo un histórico debut olímpico. El hijo de Valeria Mazza participó en esquí alpino Super-G y quedó en el puesto 28° con un tiempo de 1:29:06. Gracias a este gran desempeño, obtuvo el mejor resultado de un deportista argentino en esta categoría.