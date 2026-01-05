Grecia le dio una mano a Argentina en la United Cup: ¿qué necesita para clasificar?

Sebastián Báez consiguió un triunfazo ante Taylor Fritz que le permite a Argentina soñar con la clasificación.

Argentina integra el Grupo A de la United Cup 2026 y disputó sus dos series en Perth, Australia. Su debut fue una victoria contundente por 3-0 ante España y, en el segundo compromiso, el equipo nacional cayó frente a Estados Unidos por 2-1, aunque con un triunfazo de Sebastián Báez ante Taylor Fritz, sexto del ranking mundial.

En este certamen, participan 18 países, divididos en seis grupos de tres. Tres zonas se disputan en Perth y tres en Sídney. A los cuartos de final avanzan los punteros de cada grupo y el mejor segundo de cada ciudad.

Estados Unidos también venció a España y finalizó primero en el grupo, mientras que Argentina terminó segunda con un récord de 4-2. De esta manera, la clasificación a la siguiente fase —que sería la primera en las tres participaciones argentinas en la United Cup— quedó supeditada a otros resultados.

Ahí apareció la ayuda de Grecia, que derrotó 2-1 a Gran Bretaña por el Grupo E, también disputado en Perth. Con ese resultado, los británicos finalizaron segundos con un récord de 3-3, inferior al del conjunto albiceleste, y quedaron eliminados del certamen.

El otro grupo de la ciudad es el Grupo C, donde aún resta disputarse el cruce entre Italia (1-2) y Francia (0-3). Ambos equipos perdieron frente a Suiza, que ya aseguró el primer puesto de la zona.

¿Qué resultado necesita Argentina entre Italia y Francia?

Para evitar sacar la calculadora, el panorama es claro: si Francia le gana a Italia, sin importar el marcador, Argentina se clasificará a los cuartos de final, ya que los galos cerrarían su participación con un balance peor al del equipo albiceleste.

En cambio, si gana Italia, habrá que empezar a hacer cuentas. Si no se impone por 3-0, Argentina se clasificará automáticamente a los cuartos de final.

Si los italianos ganan la serie por 3-0, el equipo nacional necesitará que Francia le gane, al menos, dos sets a lo largo del cruce para asegurarse el pase a la siguiente fase.