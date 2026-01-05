La inédita convocatoria de Argentina para el choque por Copa Davis frente a Corea del Sur

Este martes se conoció la convocatoria de la Selección Argentina para enfrentar a Corea del Sur por la Copa Davis. El equipo albiceleste será visitante en el Gijang Stadium, de Busan, sobre superficie rápida. La serie será el 7 y 8 de febrero.

Para esta llave decisiva, Javier Frana armó una lista inédita, que está compuesta por 4 tenistas debutantes en la Davis. La nomina está integrada por Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°) y Federico Gómez (190°) en singles. La dupla de dobles será Andrés Molteni (26° en dobles) y Guido Andreozzi (32° en dobles).

Excepto Molteni, que fue parte del Final 8 de 2025, los demás tenistas tendrán su primera experiencia representando a Argentina. Esta situación se debe a que la serie frente a Corea se realizará al mismo tiempo que el ATP 250 de Buenos Aires, que contará con la participación de las mejores raquetas albicelestes.

El mismo Frana expresó su molestia por la modificación del calendario en esa parte del año: «Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana«. Vale aclarar que en 2025, la primera ronda de la Davis se desarrolló el 30 y 31 de enero, una semana antes que este año.

Además, el seleccionador reveló que intentaron adelantar la serie uno o dos días, pero el anfitrión fue inflexible en la modificación de la fecha. También será una gran dificultad la logística del viaje, donde la delegación nacional deberá viajar aproximadamente 40 horas hasta llegar a destino.

¿Qué necesita Argentina para clasificarse a cuartos de la United Cup?

La United Cup es el torneo mixto de selecciones que abre la temporada en Australia y sirve como antesala al primer Grand Slam del año. Argentina es uno de los 18 participantes y ya disputó sus dos series de fase de grupos. Debutó con triunfo 3-0 sobre España y cayó ajustadamente frente a Estados Unidos (1-2).

El equipo norteamericano avanzó a la segunda ronda como líder de la zona y Argentina espera resultados para ver si accede a los cuartos de final como mejor segundo. La albiceleste definirá su suerte esta noche cuando se enfrenten Italia vs. Francia. Si los galos ganan la serie, Argentina avanzará de ronda por primera vez en la historia del torneo, que disputó su primera edición en 2022.