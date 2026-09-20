Aseguran que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google llegaron a un acuerdo para ralentizar el desarrollo de la IA

Aseguran que hubo un acuerdo sobre la IA de Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google. Foto: Gentileza EFE.

Una nueva demanda alega que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google llegaron a un acuerdo ilegal para ralentizar el ritmo de desarrollo de sus respectivas inteligencias artificiales (IA).

La presentación judicial asegura ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, que las principales empresas violaron las leyes antimonopolio al acordar coordinar esfuerzos para ralentizar el desarrollo, y que hacerlo reduciría el valor que los consumidores obtienen por las suscripciones de pago a servicios de IA.

Aseguran que ralentizarán los avances de la IA

La coordinación tuvo lugar principalmente el 12 de septiembre, según argumenta la demanda, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que instaba a la cooperación de toda la industria para ralentizar los avances en favor de medidas de seguridad mejoradas. Ese mismo día, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el director ejecutivo de SpaceXAI, Elon Musk, y el cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, respondieron públicamente a las propuestas de Amodei, mostrando su acuerdo .

Pero la demanda también alega que la coordinación comenzó a gestarse meses antes. Señala una declaración de julio de 2026 firmada por altos cargos de varios de los principales laboratorios de IA, en la que reconocían la intensa presión competitiva para no frenar unilateralmente el desarrollo. Dicha declaración instaba al gobierno a apoyar un esfuerzo global para ralentizar el desarrollo de la IA automatizada.

La demanda a empresas de la IA

Los demandantes argumentan que es evidente que un acuerdo entre los principales rivales en inteligencia artificial, según el cual su progreso «debería ser más lento de lo que produciría la competencia en otras circunstancias», tiene un efecto anticompetitivo sobre los consumidores.

Los abogados que representan a cuatro demandantes, quienes pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini, presentan la demanda en nombre de un grupo de demandantes a nivel nacional que incluye a otros suscriptores de pago de dichos servicios.

Los demandantes no se oponen a que las empresas decidan individualmente ralentizar su propio progreso en aras de la seguridad. En cambio, argumentan en la demanda que las leyes antimonopolio les prohíben tomar el atajo de aceptar «sustituir la responsabilidad individual por la moderación colectiva». Un mercado competitivo permite la responsabilidad y el progreso real, sostiene la demanda.

“La IA escapará rápidamente del control humano y podría acabar con todos nosotros si permitimos que la seguridad y los protocolos de la IA… sean controlados por acuerdos privados y egoístas entre las empresas tecnológicas con fines de lucro más poderosas del mundo”, dijo Nick Rowley, el abogado principal de los demandantes.

Hablan de acuerdo de Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI

Los representantes de Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el sábado.

En su ensayo inicial en el que proponía la ralentización, Amodei reconoció los posibles problemas antimonopolio y escribió que sería útil que el gobierno estadounidense mediara «o al menos facilitara» estas conversaciones entre laboratorios. El gobierno no tendría que participar, escribió, pero sí tendría que «otorgar una exención limitada para ciertos tipos de conversaciones sobre seguridad».

En respuesta, Altman declaró en las redes sociales que OpenAI acoge con satisfacción la idea de un «marco federal que establezca requisitos de seguridad uniformes«, pero afirmó que «no creemos que debamos esperar a una exención o legislación antimonopolio para comenzar a generar esta confianza».

Si bien las recientes conversaciones sobre el ritmo de desarrollo se vieron impulsadas por la creciente preocupación de que la IA eluda el control humano , varios líderes en el ámbito de la IA han hablado durante mucho tiempo sobre el desarrollo de un conjunto de estándares compartidos o sobre la coordinación de otros medios para garantizar que los esfuerzos de seguridad sigan siendo primordiales.

os demandantes en la demanda sostienen que no se oponen a que las empresas de IA soliciten al Congreso, a la Casa Blanca o a cualquier otro organismo que desarrolle una regulación de la IA, ni se oponen a que las empresas soliciten una exención de las leyes antimonopolio.

Pero lograr ese tipo de colaboración con el gobierno federal podría ser una tarea ardua.

El presidente Donald Trump rechazó las peticiones de regulación de las redes sociales. Afirmó que cualquier intento de limitar esta tecnología forma parte de una «conspiración». Cuestionó por qué los líderes del sector solicitan una regulación que, según él, «si se implementa rigurosamente, los llevará a la ruina y la bancarrota». El sábado, Trump anunció en redes sociales la creación de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y el nombramiento de un «zar de la IA», pero ofreció pocos detalles al respecto.

La administración Trump ha manifestado abiertamente su deseo de que los laboratorios de IA estadounidenses superen y sobresalgan frente a la competencia china . Si bien varios líderes y candidatos demócratas han pedido medidas drásticas para regular la IA, los republicanos han reflejado en gran medida la postura de Trump.

El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, declaró en una reciente audiencia del Senado que «no existe ningún escenario» en el que aceptaría eximir a «las empresas más poderosas de la historia» de las leyes antimonopolio para que colaboren, argumentando que podrían confabularse y sofocar la competencia.