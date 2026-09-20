«Nos gusta el quilombo»: la interna del Presupuesto 2027 que detonó al circulo de Javier Milei

La convivencia en la Mesa Política del oficialismo terminó de romperse y dejó al descubierto una guerra sin cuartel entre las distintas tribus libertarias. Un error de cálculo con el Presupuesto 2027 y la embestida pública de Patricia Bullrich encendieron todas las alarmas en la Casa Rosada, mientras los mercados y los gobernadores observan con extrema desconfianza la falta de coordinación en el rumbo.

Lejos de aplacar las aguas, el propio Javier Milei intervino en medio del escándalo por el video musicalizado con un tema de Lali Espósito que difundió la jefa de bloque en el Senado. Lejos de enojarse, el mandatario le bajó el precio al cruce y sorprendió al asegurar: «¿Cuál sería el problema de que escuche Lali? Para mí no sería ningún problema, me parece una tontería mayúscula politizar el arte». Incluso, confesó entre risas que escuchó algunos temas tras la polémica y le gustaron.

La tregua interna en La Libertad Avanza voló por los aires. Lo que comenzó en la madrugada como un «pase de facturas» por las modificaciones ocultas en el Presupuesto 2027, escaló rápidamente a un desafío público sin precedentes por parte de Patricia Bullrich.

Con el presidente Javier Milei a horas de subirse al avión para su presentación en la ONU, la Casa Rosada debe lidiar con un oficialismo fracturado que expone la fragilidad de su Mesa Política y pone en riesgo las alianzas legislativas de cara a un año clave.

Las cuatro claves del colapso político en el oficialismo

Fuego cruzado por el Presupuesto: los cambios en artículos sensibles vinculados a las políticas de discapacidad no pasaron por los filtros de la Mesa Política, lo que desató reproches directos de los legisladores contra el ministro de Economía, Luis Caputo .

los cambios en artículos sensibles vinculados a las políticas de discapacidad no pasaron por los filtros de la Mesa Política, lo que desató reproches directos de los legisladores contra el ministro de Economía, . Desafío sin anestesia: desde el entorno de la exministra de Seguridad justificaron la provocación interna con un tajante: «Nos gusta el quilombo. No tenemos miedo ni nada que perder», advirtieron ante la cúpula.

desde el entorno de la exministra de Seguridad justificaron la provocación interna con un tajante: «Nos gusta el quilombo. No tenemos miedo ni nada que perder», advirtieron ante la cúpula. La sombra del «Karinismo»: el sector que responde a Karina Milei minimiza las tensiones internas y reta a los disidentes, mientras los aliados denuncian un manejo donde las bases solo deben acatar órdenes.

el sector que responde a minimiza las tensiones internas y reta a los disidentes, mientras los aliados denuncian un manejo donde las bases solo deben acatar órdenes. Gira internacional bajo fuego: el Presidente armó las valijas rumbo a la 81° Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a la secretaria general, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, con la mira puesta en lograr una cumbre bilateral con Donald Trump.

Choque de modelos: ¿reformas de shock o pragmatismo político?

El conflicto expone dos visiones completamente contrapuestas sobre la gestión. Por un lado, el sector del asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, consideran que el oficialismo desaprovechó la oportunidad de impulsar transformaciones más radicales, respaldando los recortes en discapacidad como parte del ADN que llevó a Milei al poder.

En la vereda opuesta, el esquema de armado territorial busca un perfil mucho más dialoguista en el Parlamento para evitar poner en riesgo la gobernabilidad y la reelección.

En paralelo a la interna, la Cancillería acelera las gestiones con el Departamento de Estado para coordinar un mano a mano con Trump, aprovechando la sintonía geopolítica y los guiños del republicano sobre la causa Malvinas —eje central del nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía redactado bajo la órbita de Santiago Caputo—.

Con un ojo puesto en Wall Street y otro en el fuego cruzado del recinto, el oficialismo tras horas de máxima tensión de cara al año electoral.