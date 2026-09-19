Thiago Tirante y un día inolvidable en el Ruca Che: «Lo que viví acá no lo viví nunca en mi vida»

Thiago Tirante le dio el segundo punto a Argentina ante Turquía en el Ruca Che en lo que fue su debut como local por la Copa Davis. Fue por 6-4 y 6-2 ante Mert Alkaya.

«Era un lindo sueño ganar de local por la Copa Davis, es mi primera vez jugando acá. Es una caricia al alma, lo que viví hoy no lo viví nunca en mi vida. Le agradezco a Javi la oportunidad. Fue un alivio poder jugar mi mejor tenis y estar concentrado», destacó Tirante en la conferencia de prensa.

«La gente se sintió mucho, se sienten nervios pero es algo lindo. Me gusta jugar con el público, lo uso a mi favor, me pude conectar mucho y creo que a ellos les gustó«, valoró sobre la hinchada en el Ruca Che.

Sobre el desarrollo del partido ante Alkaya, analizó: «Me pude concentrar en mi juego y variar mis saques. Cuando me enfoco y estoy muy conectado conmigo las cosas salen fluidas. La clave estuvo en no apurarse y bancar los momentos duros«.

Tirante le ganó la pulseada a Mariano Navone para el ser el segundo singlista y el platense elogió la postura de su compañero, que dio aliento constante desde el banco.

«No es normal que un jugador cuando quede afuera esté tan conectado, eso me da apoyo y habla bien de él. Alentó desde el primer minuto, quería destacar su actitud», comentó.

Tirante participó de la conferencia de prensa junto al capitán Javier Frana. «Hoy fue un gran día, por la manera en que desplegaron su juego, ahora hay que seguir con el mismo enfoque mañana. Nos queda el dobles, cuando termine ese partido se verá. Los cinco están listos para jugar», aseguró.

«Representar a mi país siempre fue un honor y un privilegio, tuve la suerte de debutar con Chile en el ’86 con 19 años en dobles. Siempre que estuvo la bandera por delante no se miraba lugar, ni qué había que dejar. Mi función ahora es aportar esa energía y fuego controlado, esa combinación tan sofisticada que necesita el tenista. Levantar la temparatura cuando se necesita y abrir la ventana cuando hace falta aire fresco. Cuando cantan el himno y con tu gente es maravilloso», agregó.

«Hoy es uno de los días donde se plasma lo que se venía trabajando y pensando. Salió todo como estaba planeado. No hay nada más lindo que jugar ante tu público y que eso nos haga encontrar nuestra mejor versión. Cuando jugamos afuera extrañamos este aliento», completó el capitán.