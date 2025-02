Gustavo Costas cruzó a un periodista tras la derrota de Racing: «Querés alarmar a todos»

Racing perdió el invicto en el Torneo Apertura. Cayó de visitante con Estudiantes por 2-0 y en conferencia de prensa, Gustavo Costas, DT de la Academia, reconoció el mal encuentro que disputaron y tuvo un fuerte cruce con un periodista.

Con goles de Santiago Ascacibar y Gabriel Neves, el Pincha derrotó a Racing y es el único líder de la zona A del Torneo Apertura. Por su parte, la Academia perdió el puntaje perfecto, quedó tercero en la zona y sexto en la anual, con seis puntos.

En conferencia de prensa, Costas no ocultó su molestia cuando le consultaron si la derrota fue un «llamado de atención» pensando que ahora Racing tendrá que jugar el sábado con Boca y un par de semanas después afrontará la Recopa ante Botafogo.

En primer lugar, el DT académico soltó una risa irónica y comenzó: “Ya estás haciendo fuego. Perdiste un partido, todavía falta un montón. Ya estás prendiendo fuego. Son terribles”.

Luego desarrolló su respuesta.»¿Qué le voy a decir al hincha? Que vamos a dejar todo. Hoy nos ganaron bien, nos ganaron todo el partido. No jugamos bien. Pero tampoco como decís vos, que ya querés desarmar todo”. Asimismo, el DT hizo una pausa, miró al periodista y continuó: “Es tu intención. Ustedes son así. Los conozco, saldrán a matarnos, que nos tenemos que ir todos”, sentenció.

Por último, volvió a remarcar la superioridad del conjunto platense en la partida y reconoció que sus dirigidos no hicieron el mejor partido posible. “Jugamos mal. Nos ganaron en todo el partido, de entrada. Qué voy a decir, nos ganaron muy bien. Nos ganaron en todo, no tengo mucho más que decir. Nos duele, pero perdimos muy bien. No me voy preocupado. Me voy con bronca”, concluyó.