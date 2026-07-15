Harry Kane, autocrítico tras la eliminación de Inglaterra: «Solo queríamos aguantar»

Lamento, decepción y dolor. Llegaba como uno de los grandes candidatos, pero la Selección de Inglaterra nuevamente frustró sus chances de título en una Copa del Mundo.

A pesar de comenzar ganando, el combinado británico no pudo soportar el asedio del elenco argentino, que terminó revirtiendo el marcador y ganando épicamente por 2 a 1, asegurando el pasaje a una nueva final mundialista.

El primero en levantar la bandera de la derrota fue el delantero Harry Kane, que se mostró muy autocrítico con la actuación de su seleccionado luego de comenzar ganando el encuentro. De hecho, hasta puede interpretarse un reclamo encubierto al técnico alemán Thomas Tuchel, por el planteo del equipo luego de sacar ventaja.

🤔 Harry Kane, ¿su último Mundial?



💬 "Es pronto para eso. Ves a Messi todavía rendir al más alto nivel…" pic.twitter.com/PhCz3CGBZ3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 15, 2026

«Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente”, planteó el delantero de Bayern Múnich en la rueda de entrevistas relampago aún en el campo de juego.

Y agregó: «Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.

La declaración de Kane continuó y las indirectas para el planteo táctico post gol de Gordon, también. Para el delantero de 33 años, el equipo debía seguir intentando acorralar a su adversario y no echarse atrás.

“Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido”, afirmó en búsqueda de diferenciarse a lo expresado por el DT.