Los medios ingleses reaccionaron con desazón a la remontada de Argentina: «Crueldad» y «corazón roto»

Así fue la reacción de los medios internacionales ante la victoria de la Selección Argentina.

La histórica remontada de la Selección Argentina sobre Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en la prensa internacional. Mientras en Argentina se celebra el triunfo por 2-1, los principales medios británicos reflejaron la decepción por la eliminación de los «Tres Leones».

Diarios como Daily Mail y The Telegraph destacaron el «corazón roto» de los hinchas ingleses tras una derrota que llegó en los minutos finales del encuentro. Ambos medios acompañaron sus crónicas con imágenes del desconsuelo de los futbolistas dirigidos por Thomas Tuchel.

Por su parte, Daily Star fue contundente en su portada con el título: «Todo se acabó», en referencia a un nuevo Mundial que termina sin el ansiado título para Inglaterra, al igual que ocurrió en las ediciones de 2018 y 2022.

En tanto, The Sun y la BBC coincidieron en calificar como una «crueldad» el desenlace del partido disputado en Atlanta, destacando el golpe anímico que significó para el seleccionado inglés quedar eliminado cuando parecía tener la clasificación al alcance.

Del otro lado del Canal de la Mancha, la prensa francesa elogió la actuación del conjunto albiceleste. Varios medios destacaron la capacidad de reacción del equipo argentino y resumieron la clasificación con una frase que se repitió en distintas coberturas: «Lo han vuelto a hacer», en referencia a una nueva actuación decisiva de la selección en una Copa del Mundo.

Tras la eliminación, Inglaterra disputará este sábado el partido por el tercer puesto frente a Francia, mientras que Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial cuando enfrente a España en la final del domingo, en Nueva Jersey.