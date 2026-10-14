«Hay que salir a atacar»: Santi Sosa anticipó cómo jugará Vasco da Gama la revancha ante Boca

Santiago Sosa fue uno de los puntos más altos del Vasco da Gama en la victoria ante Boca en La Bombonera. (Foto: @sudamericana)

Vasco da Gama dio el primer golpe en las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer 1-0 a Boca en La Bombonera. Sin embargo, pese a la ventaja conseguida como visitante, Santiago Sosa dejó en claro que el equipo brasileño no especulará en la revancha y buscará sellar su clasificación a la final con una propuesta ofensiva.

«Tenemos que salir a jugar de igual a igual, como si estuviéramos 0-0, atacar y tratar de cerrar todo en casa», afirmó el mediocampista luego del encuentro. El ex Racing también evitó colocar a su equipo como favorito y reconoció la jerarquía del Xeneize. «Nosotros queremos ganar siempre; no sé si llamarlo candidato o no. Ellos son un gran equipo, con una gran historia y jugadores», sostuvo.

Al analizar el primer cruce, Sosa consideró que el desarrollo fue parejo y destacó la tarea defensiva de Vasco, especialmente después de que Boca quedara con un futbolista más durante buena parte del segundo tiempo. «No pienso que nos hayan pasado por arriba, pero fue un partido muy parejo», señaló. También reconoció que el Xeneize tuvo mayor protagonismo en el complemento, cuando salió en busca del empate.

El volante valoró el triunfo en uno de los escenarios emblemáticos y la importancia que tuvo para el conjunto carioca. «Estoy contento de haber ganado en esta cancha, con el Vasco que no competía hace un montón internacionalmente, y que hayamos ganado es una alegría para nosotros y la gente que nos acompañó», expresó.

Por otra parte, Sosa manifestó su deseo de que la revancha se dispute en el Maracaná, aunque la sede todavía no está confirmada. «Aparentemente es en el Maracaná; queremos que sea ahí, es donde nos sentimos muy cómodos. En nuestro estadio no se puede por la capacidad, porque se han vendido muchas entradas», explicó.

Por último, el mediocampista se refirió al clásico de Avellaneda entre Racing, club en el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024, e Independiente. Sosa contó que, después de jugar el sábado por la noche, esperaba poder ver el partido al día siguiente y dejó en claro de qué lado estará: «Quiero que gane Racing. Sé que no la están pasando bien en este momento, la gente y los que están dentro del club. Quiero que le vaya muy bien, que le den una alegría a los hinchas», concluyó.