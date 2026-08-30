Debut contundente para el argentino Tomás Etcheverry en el US Open

(AP). Etcheverry no estará presente en el Ruca Che para la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía.

Sólido primer paso para el jugador argentino Tomás Etcheverry en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada ATP, con disputa sobre superificie rápida en el complejo Flushing Meadows de Nueva York, siendo el primer triunfo albiceleste del torneo.

El tenista platense, 32° preclasificado, no tuvo inconvenientes en eliminar al jugador checo Vit Kopriva (69°) por 6-3, 6-4 y 6-0, en poco más de dos horas de juego, y darle a la legión argentina el primer triunfo del torneo.

Luego de ganar con comidad el primer set, el argentino pasó a correr desde atrás en la siguiente manga, luego de encontrarse 2-4. Pero, de allí en más, el platense remontó la desventaja, quebró el saque de su rival y ganó diez juegos de forma consecutiva para cerrar el encuentro a su favor.

En exclusiva, Tomy Etcheverry habló de su triunfo en sets corridos, el aliento de los argentinos y la sorpresa de su novia. 🇦🇷🙌



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En la siguiente instancia, Etcheverry, que hoy coronó su primer éxito de la gira norteamericana (no ganaba en cemento desde el Miami Open), enfrentará al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el británico Jacob Fearnley.

Asimismo, con esta victoria, el tenista de City Bell logró defender los puntos del año pasado y apuesta a seguir ganando para intentar escalar en el ranking ATP.

Cabe señalar que Tomy no fue convocado para la serie de Copa Davis ante Turquía en el Ruca Che, a disputarse los días 19 y 20 de septiembre. Javier Frana optó por no citarlo a partir de su irregular rendimiento en los últimos meses con apenas dos victorias desde el mes de mayo.

En contrapartida, el también platense Thiago Tirante, 42° del ranking mundial y uno de los mejores argentinos del circuito en la actualidad (viene de hacer cuartos de final en Cincinnati), no la pasa nada bien con el francés Adrian Mannarino.

Si bien comenzó firme y con ventaja de dos sets a cero, imponiéndose por 6-4 y 6-3, el tenista de 25 comenzó a fallar desde el fondo y perdió totalmente la brújula ante la propuesta del zurdo francés, que le varió los tiros y le descolocó en su plan de juego.

Así, Mannarino, 67° del planeta, empardó el partido tras ganar por doble 6-3 el tercer y cuarto set, respectivamente, y tomó una clara ventaja de 5-2 y servicio en el quinto y decisivo parcial. La lluvia suspendió momentáneamente el partido.