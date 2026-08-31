La intendenta de Catriel sufrió una caída y permanece internada: qué se sabe de la salud de Daniela Salzotto

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, sufrió el domingo por la tarde noche una fuerte caída en su casa mientras realizaba tareas de reparaciones domésticas. Habría caído de una escalera, lo que provocó heridas complicadas.

Ante la gravedad del episodio, la jefa comunal fue trasladada a la Cliníca Juan Domingo Perón de la ciudad.

Internaron de urgencia a Daniela Salzotto: qué se sabe sobre la salud de la intendenta de Catriel

Según indicó su equipo de prensa a Diario RÍO NEGRO, en primera instancia Salzotto presentaba algunas fisuras en sus costillas y ahora permanece «internada para controlar un golpe en la zona toraxica» para descartar alguna complicación de índole cardíaca o pulmonar.

Además, indicaron que se va a analizar su evolución durante la mañana de este lunes. «Probablemente le daría el alta en cualquier momento, pero debería hacer reposo», explicaron.

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