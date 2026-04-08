Atacaron con piedras el micro del Atlético de Madrid y Simeone explotó: «Suele pasar cuando venimos a Barcelona»

El cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League se disputa este miércoles desde las 16 en el Camp Nou, y ya se vive con máxima tensión desde la previa.

En la llegada de la delegación visitante al estadio, hinchas del Barça arrojaron piedras y distintos objetos contra el micro del Atleti, provocando la rotura de varias ventanas.

Lanzamiento de objetos contra el bus del Atleti en su llegada al Camp Nou@PatriciaCazon pic.twitter.com/FsOT6dHz26 — Diario AS (@diarioas) April 8, 2026

El hecho volvió a poner el foco en la seguridad en este tipo de partidos. «La sociedad sigue siendo la misma. No podemos mejorarla», afirmó Diego Simeone al ser consultado por lo ocurrido.

El Cholo fue más allá y marcó que no se trata de un hecho aislado: «No es un caso aislado; es lo que suele pasar cuando venimos a Barcelona«, aseguró.

😱❌ La luneta rota en el autobús del Atlético de Madrid@DBR8 pic.twitter.com/htgvgpdXUL — Diario SPORT (@sport) April 8, 2026

Cabe recordar que un episodio similar se había registrado hace poco más de un mes, cuando el Colchonero visitó al conjunto catalán por las semifinales de la Copa del Rey. En aquella ocasión, también en las inmediaciones del estadio, un grupo de ultras del Barça había dañado uno de los vidrios del micro oficial del equipo madrileño.

La serie continuará el próximo martes 14 de abril, cuando el Atlético reciba al Barcelona en el Estadio Metropolitano en busca de la clasificación a semifinales.