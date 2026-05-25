Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 25 al 29 de mayo por el chef ejecutivo Roberto Montiel

La semana arranca con feriado patrio y no es excusa para comer rico. Es más, volvemos a sugerirte qué cocinar durante los próximos 5 días. Está bueno eso de no estar pendiente todo el tiempo. Por estos días quien nos ayuda con recetas bien hogareñas es el chef ejecutivo Roberto Montiel. Platos simples con ese toque gourmet que merecen ser replicados.



Listado de compras

1 litro leche

180 g sémola fina

250 g espinacas

9 huevos

100 g parmesano rallado

100 g mozzarella

800 g lomo de cerdo en un trozo

200 g porotos alubia ya remojados

3 puerros

3 zanahorias

1 clavo de olor

aceite de maíz

1 hoja de laurel

250 g chauchas verdes

250 g champiñones

5 papas grandes

1 rama de apio

2 cubitos de verdura

150 g galletas molidas

1 manteca

6 mandarinas

1 lata de leche condensada

1 jerez dulce

6 limones

6 mandarinas

250 g espinacas congeladas

1/2 coliflor

2 cebollas grandes

1 pan lactal chico

LUNES: Sopa crema de espinacas con huevo



Ingredientes (para 4 personas)

– 400 g puré de papas

– 250 g espinacas congeladas

– 1/2 coliflor

– 1 cebolla

– 50 g manteca

– 2 yemas de huevo

– 1 litro caldo de verduras

– tostones de pan frito



Preparación

Cocer las verduras: separar la coliflor en ramitos y hervirla en agua con sal durante 10 minutos. Hervir también las espinacas, escurrirlas bien y picarlas.

Rehogar la base: cocinar la cebolla, rallada, en la manteca hasta que apenas se dore. Añadir las espinacas y la coliflor y rehogar unos minutos para integrar los sabores.

Preparar la crema: calentar el caldo, incorporar el puré de papas y las verduras, salpimentar y procesar hasta obtener una textura suave y homogénea.

Finalizar y servir: agregar las yemas sin dejar de remover y servir bien caliente con tostones de pan frito.

MARTES: Tarta de limón y mandarinas



Ingredientes (para 6 personas)

– 150 g galletas molidas

– 80 g manteca

– 6 mandarinas

– 1 lata leche condensada

– 3 huevos

– 100 ml jerez dulce

– 100 ml zumo de limón

– 100 ml zumo de mandarina

– 1 cdita. corteza de limón rallada



Preparación

Preparar la base: mezclar las galletas molidas con la manteca derretida y el jerez. Con esta preparación, forrar un molde para tarta de unos 22 cm de diámetro.

Preparar el relleno: mezclar las yemas con la leche condensada, la ralladura de limón, el zumo de limón y el de mandarina. Incorporar las claras batidas a punto de nieve con movimientos suaves y verter la mezcla sobre la base.

Hornear y decorar: cocinar en horno suave durante unos 25 minutos, o hasta que la tarta esté cocida. Retirar y decorar con las mandarinas peladas y separadas en gajos.

MIÉRCOLES: Sopa «colbert»



Ingredientes (para 4 personas)

– 250 g chauchas verdes

– 250 g champiñones

– 2 papas

– 2 zanahorias

– 2 puerros

– 1 rama de apio

– 2 cubitos de verdura

– 4 huevos

– perejil



Preparación

Preparar las verduras: cortar las chauchas verdes, las papas, los champiñones, las zanahorias, el puerro y el apio en bastoncitos pequeños. Cocer todo en 1/4 litro de agua con los cubitos de caldo hasta que las verduras estén tiernas, pero aún firmes.

Incorporar los huevos y servir: cascar los huevos en cuatro platos y verter la sopa bien caliente encima para que las claras se cuajen. Servir de inmediato.

JUEVES: Lomo de cerdo con puré de judías



Ingredientes (para 4 personas)

– 800 g lomo en un trozo

– 200 g porotos alubia ya remojados

– 1 puerro

– 1 zanahoria

– 1 cebolla

– 1 clavo de olor

– aceite

– 1 hoja de laurel

– sal y pimienta



Preparación

Macerar el lomo: la noche anterior, dejar el lomo en aceite con sal y pimienta para que tome sabor.

Preparar el puré de judías: colocar en una olla con agua fría todos los ingredientes, excepto el lomo, y cocinar hasta que los porotos estén tiernos. Retirar el laurel, el clavo y una parte del caldo. Luego, procesar el resto hasta obtener un puré fino y ajustar la sal si es necesario.

Asar y servir: colocar el lomo en una fuente para horno y cocinarlo durante 35 minutos a 180 °C. Servirlo cortado en lonchas finas junto con el puré de judías.

Nota: el lomo de cerdo que presenta dos tonalidades suele ser más sabroso y tierno.

VIERNES: Ñoquis bicolor



Ingredientes (para 4 personas)

– 1 litro leche

– 180 g sémola fina

– 250 g espinacas

– 2 huevos

– 100 g parmesano rallado

– 100 g mozzarella

– manteca

– nuez moscada

– sal



Preparación

Preparar las espinacas: lavar las espinacas, cocerlas en agua con sal, escurrirlas bien, picarlas finamente y reservar.

Cocinar la base de sémola: llevar la leche a ebullición en una olla de fondo grueso y sazonar con sal y nuez moscada. Incorporar la sémola en forma de lluvia, removiendo de inmediato para evitar grumos, y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.

Formar la primera masa: retirar del fuego, agregar el huevo, un poco de manteca y la mitad del parmesano rallado, y mezclar bien. Extender la mitad de la preparación sobre una superficie ligeramente engrasada, formando un rectángulo de unos 2 cm de espesor.

Preparar la segunda masa: repetir el procedimiento con el resto de la sémola, incorporando esta vez las espinacas picadas. Dejar enfriar ambas preparaciones durante 15 minutos.

Cortar y acomodar: cortar la masa en cuadrados de unos 4 cm de lado y distribuirlos en una fuente para horno enmantecada, ligeramente superpuestos y alternando los colores.

Gratinar: distribuir la mozzarella en cubos sobre los cuadraditos, espolvorear con el parmesano restante y hornear durante 15 minutos más. Para servir: acompañar con la salsa que más les guste.