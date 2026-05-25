116° Aniversario de Allen: buscar el equilibrio para estar mejor

Alexis Oser | Sacerdote Parroquia Santa Catalina



“Hace dos años que vivo en Allen, y en este breve tiempo percibí que es necesario revalorizar más lo nuestro, para cuidar y profundizar la identidad local: vivir el ‘ser pueblo’ y no un sólo un domicilio-dormitorio, como está ocurriendo en la zona, debido al crecimiento habitacional. Noto que en la historia se ha mirado mucho para los costados, cayendo en comparaciones que bajan la estima, sin valorar lo que Allen puede brindar. Tenemos que animarnos a ver que la diversidad no es una amenaza y que en el diálogo podemos construir el bien común. Hay que trabajar por las infancias, los adolescentes y jóvenes, en lo deportivo, cultural, comunitario, así como con adultos mayores; asumirlo en serio”.

Ana María Rodríguez | Fundación Calma



“Creo que la gente puede unirse desde la empatía y el compromiso con el otro. Cuando entendemos que nadie está exento de atravesar momentos de vulnerabilidad, empezamos a construir una sociedad más humana”, dijo la referente de esta organización que este 2026 cumple 14 años de labor acompañando a personas con discapacidad y sus familias.

“Desde mi lugar, sueño con una comunidad que se una para defender derechos, acompañarse, pensar en inclusión real y dejar de mirar solo lo individual, para construir esperanza colectiva”, concluyó.

Leonardo Espinosa | Pastor Iglesia Pasión por la Vida



“En cada tiempo tenemos la oportunidad de encontrar un aprendizaje y tomar decisiones que nos ayuden, al menos, a no empeorar el panorama. Es aquí donde podemos encender la fe, mantener la unidad, cuidar la esperanza, para lograr juntos una salida. Eso también sirve de ejemplo para las nuevas generaciones, ya que de lo que ellos vean en nosotros dependerán sus herramientas para lo que tengan que enfrentar en el presente y a futuro.

Desde Iglesia “Pasión por la Vida” reunimos y entregamos donaciones con el equipo de “Manos Solidarias”, pero también alentamos la capacitación, para que la gente pueda superarse, apoyamos a familias y parejas, para que no atraviesen estas circunstancias en soledad. Creemos que ahí está el camino”.