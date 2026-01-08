Video | El duro accidente que sufrió un argentino y generó un susto en el Rally Dakar

El fuerte accidente que sufrieron el navegante argentino Eduardo Blanco y el piloto español Jesús Calleja dejó una de las imágenes de la jornada en la quinta etapa del Rally Dakar.

Más allá del impactante vuelco, ninguno de los dos tuvo heridas graves y rápidamente se confirmó que estaban fuera de peligro.

La dupla venía con buenos resultados más allá de largar cada día desde atrás al no ser pilotos prioritarios de la FIA. Eso genera que deben superar vehículos de categorías más lentas con el obstáculo del polvo que se acumula en el camino.

Justamente así se dio el accidente cuando el binomio no pudo divisar un montículo por la nube de polvo que estaba impregnada en el aire.

«Esto es lo que decíamos el otro día de la FIA. Nos mete a nosotros, con coches brutales, detrás de mierdas de coches que no corren y si encima la organización te mete en un peligro que no te ponen, pues mira… esa combinación… Yo iba bastante delante y he sido el primero en caer pero ahora la organización ha puesto dos chicos con chaleco en ese punto», se quejó Calleja.

«Estoy ahora chequeándome con el médico por un dolor de espalda que tengo, pero no creo que sea nada serio. Estoy muy magullado, con hematomas, pero no creo que tenga nada«, aseguró el piloto español.