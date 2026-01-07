Rostan tuvo su mejor resultado en la etapa maratón del Dakar y Cavigliasso ganó en Challenger

La edición 2026 del Rally Dakar tuvo su primera maratón este miércoles. La cuarta etapa tuvo un recorrido de 422 kilómetros con 72 de enlace. La novedad es que los pilotos no podrán recibir ayuda externa hasta finalizada la etapa del jueves, lo que significa que si tienen complicaciones en el tramo deben solucionarla ellos mismos.

La buena noticia del día fue el gran resultado que obtuvo Santiago Rostan. El piloto neuquino de 30 años terminó 22° en la categoría Rally2 de Motos. Completó el recorrido en 5:53:07 y avanzó cuatro puestos en la general: se ubica 32° en el acumulado. Además, Leonardo Cola finalizó 34° y está en la 41° posición de la general.

Continuando con la categoría principal de Motos, Tosha Schareina ganó su segunda etapa consecutiva y ahora está arriba en la general. El español realizó el tramo en 4:31:56 y Ricky Brabec quedó a solo seis segundos del triunfador. Increíblemente, hay liderato compartido en el acumulado entre el valenciano y el norteamericano. El podio del día lo completó otro norteamericano: Skyler Howes.

La sorpresa de la jornada fue Daniel Sanders, que no tuvo el mejor día: terminó 5° (+2:37) y cayó desde la cima al 3° puesto de la general. Luciano Benavides tuvo una correcta tarea. El salteño culminó 7° (+3:16) y continúa en la quinta posición de la general, a 13 minutos del líder.

Benavides completó una correcta etapa y sigue en la lucha por el título.

Pasando a Side By Side (SSV), Jeremías González y Gonzalo Rinaldi volvieron a ser protagonistas y terminaron 5°. En la misma categoría, Manu Andújar y su navegante Andrés Frini fueron 8°. En Future Mission 1000, la categoría que utiliza combustible sostenible, Benjamín Pascual volvió a ganar y sigue en lo más alto.

Cavigliasso es el cuarto ganador argentino en Challenger

Como cada día de este Dakar 2026, hubo un ganador argentino en la categoría Challenger de Autos. La pareja triunfadora del día fue Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los campeones de 2025 arrasaron y completaron la etapa en 5:23:12. Gracias a este buen registro, avanzaron hasta la tercera posición de la general (+6:45). El español Pau Navarro finalizó 2° y terminó por detrás a 2’29’.

Los campeones de 2025 demostraron su categoría y se quedaron la maratón.

Por otro lado, el mendocino Bruno Jacomy fue 6°, junto al piloto chileno Lucas del Río (+18:58). Además, Kevin Benavides, bicampeón en motos, terminó 9° (+31:37). David Zille volvió a tener grandes dificultades y se alejó muchísimo de la cima: el pampeano culminó 13° y quedó 5° en el acumulado, a 53 minutos del líder, que continúa siendo el local Yasir Seaidan.

En Ultimate, el sudafricano Henk Lategan mostró una gran supremacía, que lo hizo quedarse con la etapa y ser el nuevo líder de la general. Fue el ganador con una distancia de 7 minutos y 3 segundos sobre el qatari Nasser Al-Attiyah. En el acumulado, Lategan está arriba sobre el cinco veces campeón del Dakar (+3:55). Mitch Guthrie tuvo una etapa para el olvido. El ganador de la Etapa 3 y transitorio líder tuvo muchas complicaciones en el recorrido y culminó 23° (+43:53).