Hora y TV: Thiago Tirante enfrenta al francés Arthur Fils y va por las semis en Cincinnati

La victoria ante Novak Djokovic en segunda ronda le dio el envión necesario para seguir soñando en grande.

El argentino Thiago Tirante quiere prolongar su cuento de hadas en Cincinnati cuando se mida ante el francés Arthur Fils, por un lugar en las semifinales del Masters 1000 con disputa en los Estados Unidos, preparatorio para el US Open.

El tenista platense, ubicado 51° en el ranking mundial, vive su mejor semana como jugador profesional. La victoria ante el serbio Novak Djokovic en segunda vuelta y su primera clasificación a la instancia de ocho mejores de un certamen de este nivel, así lo determinan.

Pero Tirante querrá seguir alimentando el sueño esta noche, desde las 21:30 de nuestro país, cuando vaya por un lugar en las semifinales enfrentando al francés Arthur Fils, 21° del planeta y uno de los jugadores de mayor ascenso en el último tiempo.

Gigante, Tirante 🇦🇷



Thiago Augustin Tirante defeats Mensik 5-7 6-4 6-4 to reach his first Masters quarter-final! #CincyTennis pic.twitter.com/a316nTVP8c — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

Será el último encuentro de la jornada en la cancha central. En Argentina se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Luego del tremendo envión anímico que significó eliminar al más ganador de la historia de Grand Slams, el argentino continuó su camino derrotando al español Martín Landaluce y, en octavos de final, logrando un triunfazo ante el checo Jakub Mensik, 16° del mundo, por 5-7, 6-4 y 6-4.

Su rival, en tanto, de 21 años, también llega en buen momento. En los octavos de final derrotó con autoridad al australiano Alex de Miñaur, 5° preclasificado y avanzó a los cuartos, donde ahora se encontrará con el argentino.

Tirante, segundo argentino de la era actual en llegar a cuartos de un Masters 1000 (el otro, Francisco Cerúndolo), querrá seguir su semana extraordinaria semana en Cincinnati y escalar más allá del puesto 41° que se aseguró a partir de la próxima semana.